Di Giorgia Orlandi

Mentre incombe il timore di una guerra più ampia in Medio Oriente, Euronews ha parlato con residenti ed esperti di Beirut per analizzare gli ultimi eventi

PUBBLICITÀ

Sento la voce di un bambino che dice: "On est arrivès au Liban" - "Siamo arrivati in Libano". Immagino il volto sorridente del piccolo che sbircia dal finestrino mentre il volo Transavia atterra nella capitale Beirut. Sono sullo stesso aereo. È metà luglio ed è pieno di famiglie. La maggior parte dei passeggeri a bordo è costituita da libanesi emigrati in Europa, desiderosi di tornare in patria per le vacanze estive. Ma da allora molte cose sono cambiate.

"Siamo qui per dieci giorni per vedere i nostri parenti, anche noi abbiamo viaggiato in Europa. Stiamo molto bene dove viviamo ora", dice una giovane donna di trent'anni, nata a Tripoli e ora residente in Australia. Quando le viene chiesto se è partita a causa delle continue tensioni al confine, aggiunge: "È un mix di cose. La situazione finanziaria del Paese è una parte importante".

Nessuno era preparato alla guerra. La situazione cambia di giorno in giorno e gli sviluppi sono difficili da seguire. Sabato scorso, un attacco missilistico sulla città drusa di Majdal Shams, nel nord di Israele, ha ucciso 12 bambini, scatenando la dura risposta di Israele. La responsabilità è stata attribuita a Hezbollah, che ha rigettato le accuse al mittente. Molti osservatori esterni, tra cui il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell, hanno chiesto un'indagine indipendente.

Il martedì successivo, Israele ha risposto con un attacco che ha preso di mira uno dei principali comandanti di Hezbollah, Fuad Shukr. L'attacco ha colpito la periferia meridionale di Beirut, in particolare l'area di Haret Hreik, nota come la roccaforte di Hezbollah.

Alcuni voli in arrivo e in partenza da Beirut sono stati cancellati nell'ultima settimana e le ambasciate di diversi Paesi hanno diffuso avvisi per consigliare ai loro cittadini di non recarsi nella capitale libanese. Io ero già fuori dal Paese prima che i voli subissero ripercussioni, ma penso alla famiglia che ho incontrato su quell'aereo. Riusciranno a tornare in Australia sani e salvi? Dove si trovano ora?

"Non è un gioco, è una situazione seria".

Sono le 20 circa a Beirut e chiamo la mia amica Mariam, che lavora nella capitale come insegnante di lingua araba. "Io sto bene", mi dice, "ma uno dei miei zii è rimasto ferito nell'esplosione. Spero che non sia nulla di grave". Almeno cinque persone sono state uccise nell'attacco a Haret Hreik e molte altre ferite.

"Dopo 20-25 anni di scontri militari ininterrotti tra Hezbollah, Hamas, Israele e altri, ora sanno che questa tattica non risolve nulla. Nessuno di loro vuole una guerra vera e propria", afferma Rami Khouri, ricercatore presso l'Università americana di Beirut.

Beirut's beachfront walkway, July 2024 Giorgia Orlandi/Euronews

Ma cosa succederebbe se una guerra più ampia venisse provocata anche solo involontariamente? "Se Israele attacca le posizioni iraniane e gli iraniani rispondono", aggiunge Khouri, "si avrebbe un confronto più ampio e pericoloso. Ma non credo che accadrà".

"Ne abbiamo visto un assaggio qualche mese fa, quando l'Iran ha attaccato Israele. È stata una risposta molto controllata. Sono morte pochissime persone. Ma "non è un gioco, è qualcosa seria", aggiunge Khouri, anche lui giornalista e autore.

"Può continuare o meno, ma in questo momento siamo ancora in quella fase in cui ci sono risposte concordate da entrambe le parti".

Combattere i ricordi di distruzione e dolore

Ho lasciato Beirut pochi giorni prima dell'attacco di sabato sulle Alture del Golan con un'impressione molto chiara di come la gente, soprattutto i residenti e gli imprenditori, si sentisse alla prospettiva di dover affrontare un'altra guerra.

La loro resilienza, il loro senso di comunità e la loro capacità di vivere in base a ciò che ogni giorno porta con sé mi hanno impressionato.

Ma continueranno a sentirsi così? Cercando sempre di trovare un equilibrio tra passato e presente, combattendo i ricordi della distruzione e del dolore causati dalle guerre precedenti?

Khouri ritiene che se il conflitto si espanderà in tutta la regione, non ci sarà "una guerra totale che distruggerà le infrastrutture e i civili come è successo nel 2006". Ma tutto può accadere in uno scenario così rapido.

Poche ore dopo l'attacco nel sud di Beirut, Hamas ha confermato che il suo leader politico, Ismail Haniyeh, era stato ucciso in un attacco israeliano a Teheran. Nel giro di poche ore, due leader della rete iraniana sono stati presi di mira e sono scomparsi.

PUBBLICITÀ

Anche prima di passare al vaglio tutte le analisi che spiegano l'impatto di quanto accaduto, era chiaro che l'uccisione di Haniyeh in Iran rappresentava un punto di svolta.

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha promesso una "dura punizione" per Israele e l'Onu ha organizzato una riunione d'emergenza, proprio dopo un aumento dell'ottimismo sul fatto che Israele e Hamas fossero vicini a un accordo per il cessate il fuoco.

Improvvisamente, la situazione è iniziata a degenerare.

Children play football near the beach in Beirut, July 2024 Giorgia Orlandi/Euronews

"La prospettiva di non avere un conflitto più ampio è sempre più irrealistica. Dico questo perché gli attori si sono messi in un angolo dove, per preservare le loro posizioni di deterrenza, devono agire", afferma Michael Young, analista specializzato in Libano.

PUBBLICITÀ

"(Israele) vorrebbe attirare gli Stati Uniti in un conflitto con l'Iran", spiega. "Ci hanno provato lo scorso aprile, quando hanno bombardato l'ambasciata iraniana a Damasco, creando una nuova dimensione del conflitto".

La prospettiva di non avere un conflitto più ampio è sempre più irrealistica Michael Young Analista specializzato in Libano.

"Se gli Stati Uniti interverranno, dobbiamo vedere come interverranno. Lo faranno in veste difensiva, come abbiamo visto in aprile, o colpiranno l'Iran e gli alleati iraniani per impedire loro di sparare contro Israele? È qui che sta il rischio".

Secondo Young, è quasi impossibile per Israele combattere l'Iran e i suoi alleati da solo. Ha bisogno degli Stati Uniti. Tuttavia, come sottolinea, "l'amministrazione statunitense non ha più alcuna influenza su Israele. Vedo solo disordine a Washington".

Una guerra totale potrebbe distruggere il Libano, avverte. "Non sarà solo economica, distruggerà la società stessa e sarà molto difficile rimettere insieme il Paese".

PUBBLICITÀ

"Vogliamo solo la pace"

Il Libano è abituato a destreggiarsi tra molteplici crisi. Da unaguerra civile durata 15 anni al conflitto tra Israele e Hezbollah nel 2006. Più di recente, il Paese ha lottato per riprendersi dopo la gigantesca esplosione del porto che ha colpito Beirut nel 2020.

Il Libano sta affrontando una delle peggiori crisi economiche di sempre, aggravata dall'effetto a catena della guerra in Ucraina. Il Pil del Paese è sceso del 50 per cento e la povertà colpisce oggi l'80 per cento della popolazione.

L'ancoraggio del valore della moneta locale al dollaro statunitense, una valuta molto più stabile, ha in parte alleviato l'inflazione, ma ora sta colpendo il sostentamento delle persone che vengono pagate in sterline libanesi.

Il turismo, tradizionalmente uno dei principali settori economici del Paese, è stato poi duramente colpito.

PUBBLICITÀ

"Le Chef" owner Charbel Bassil poses for a photo in his restaurant in Beirut, July 2024 Giorgia Orlandi/Euronews

Ricordo che un tassista mi disse: "Non ci sono più turisti, se ne sono andati".

Questo rispecchiava lo stato d'animo generale che ho percepito passeggiando per la famosa strada bohémien della città, Rue Gouraud. Situata proprio nel centro storico della capitale, ospita alcune delle più note istituzioni gastronomiche di Beirut.

Una di queste è "Le Chef". François Bassil aprì il ristorante nel 1967 e da allora è diventato una testimonianza vivente della storia del Libano. È sopravvissuto alla guerra civile del 1975-1990 e, non molto tempo fa, all'esplosione del porto.

Charbel Bassil, figlio di François, che ha rilevato l'attività, saluta ogni cliente che entra nel ristorante.

PUBBLICITÀ

È l'ora di pranzo e il locale è pieno. "Viviamo alla giornata e per fortuna contiamo sulla clientela locale", dice, "ma tutto ciò che vogliamo è la pace e che i turisti tornino". Ora gli affari sono diminuiti dell'80%".

La resilienza del Libano in bella mostra

Mentre lascio "Le Chef", vedo una giovane modella che posa davanti alla macchina fotografica. Dice di lavorare come influencer e di avere 20 anni. Si chiama Fatima ed è tutta sorridente.

"La crisi economica è ciò che ci preoccupa davvero", dice, "ma noi continuiamo a vivere, siamo resistenti".

La storia di Joseph, la cui panetteria "Levant" ha aperto solo di recente, mostra un altro lato della crisi. Ha avviato la sua attività lo scorso autunno, poche settimane prima dell'inizio della guerra a Gaza, dopo essere tornato nel suo paese natale, il Libano, dopo aver trascorso molti anni in Francia.

PUBBLICITÀ

"In nessun momento ho pensato di tornare indietro e sono consapevole dei rischi", dice Joseph, aggiungendo che alcuni dei suoi dipendenti hanno perso la casa e i parenti a causa dei bombardamenti nel sud del Paese.

Fatima, an influencer, poses for the camera in Beirut, July 2024 Giorgia Orlandi/Euronews

"Il senso di comunità in Libano è un'altra cosa", aggiunge.

È vero che il mix di culture e comunità religiose diverse che convivono è tra le principali attrazioni e il fascino del Paese, ma la stabilità politica è un'altra storia.

Non riuscire a superare le differenze è ciò che impedisce la creazione di un governo credibile per tutti i libanesi.

PUBBLICITÀ

E ora la prospettiva di una tregua realizzabile a Gaza sembra svanita. "Stiamo pagando il prezzo della sopravvivenza politica di Netanyahu", dice Young. "Non vuole un cessate il fuoco a Gaza, non l'ha mai voluto".

Ci vediamo a Beirut, qualunque cosa accada

Giovedì scorso, poche ore dopo l'uccisione del leader di Hamas, Haniyeh, l'attenzione si è concentrata su un discorso del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.

Dietro il suo messaggio in codice potrebbe esserci la chiave per comprendere la risposta dell'Iran e di Hezbollah agli ultimi attacchi di Israele.

E il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Molti hanno notato un cambiamento importante rispetto al solito tono basso di Nasrallah nelle ultime settimane.

PUBBLICITÀ

"Siate felici per poco tempo e piangerete a lungo", ha detto rivolgendosi agli israeliani. "Siamo entrati in una nuova fase su tutti i fronti".

Nasrallah ha sottolineato che, a suo avviso, l'attacco ai sobborghi meridionali di Beirut è stato un atto di aggressione da parte di Israele, non una semplice "risposta".

Alcune delle sue dichiarazioni potrebbero essere interpretate come allusioni a un piano per colpire Israele nello stesso modo in cui Israele ha colpito il Libano e l'Iran.

Cafe Levant in Beirut, July 2024 Giorgia Orlandi/Euronews

Ho subito chiamato Mariam e le ho chiesto se il suo umore nelle ultime ore fosse cambiato.

PUBBLICITÀ

"Sì", mi risponde. "La gente ora è preoccupata, non voglio mentire".

Sembra che ora la gente sia in ansia, e a questo punto mi viene in mente il mio scambio con Joseph, la sua resilienza e la sua ritrovata felicità in Libano.

Mi ha detto che vorrebbe che un giorno il Paese fosse ricordato per qualcosa di diverso dal conflitto. Ma soprattutto mi viene in mente l'adesivo all'ingresso del suo caffè: "Ci vediamo a Beirut, qualsiasi cosa accada".