"È necessario includere la Russia in una futura conferenza di pace volta a porre fine alla guerra in Ucraina". Non solo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concorda sul fatto che Mosca debba essere presente a un ipotetico tavolo negoziale. A dirlo è stato proprio Scholz in un'intervista alla televisione pubblica tedesca ZDF.

Scholz ha anche chiesto di intensificare gli sforzi per risolvere il conflitto.

"Credo che questo sia il momento in cui dobbiamo discutere di come uscire da questa situazione di guerra il più velocemente possibile", ha dichiarato.

"Ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace, e il presidente Zelensky e io siamo d'accordo sul fatto che debba essere una conferenza con la Russia presente".

Una precedente conferenza internazionale di pace, tenutasi in Svizzera nel mese di giugno, si è conclusa con 78 Paesi che hanno espresso il loro sostegno all'"integrità territoriale" dell'Ucraina, lasciando però poco chiaro il percorso da seguire.

La Russia non ha partecipato ai colloqui.

Il dissenso interno in Germania

Scholz sta affrontando un maggiore malcontento politico in patria per il sostegno del suo governo, in denaro e armi, all'Ucraina. Il dissenso cresce in maniera direttamente proporzionale al successo ottenuto dai partiti populisti, che si oppongono all'armamento di Kiev, alle elezioni statali del 1° settembre, a spese dei partiti della sua coalizione di governo a tre.

Alcuni membri del suo partito socialdemocratico hanno anche chiesto di porre maggiore enfasi sulla diplomazia nei confronti della Russia.

Zelensky chiede armi e dice di fare in fretta

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere grato per il sostegno ricevuto durante la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina tenutasi venerdì a Ramstein.

Vigili del fuoco spengono le fiamme che hanno avvolto delle vetture nella città di Belgorod AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel

Zelensky ha esortato i partecipanti al Gruppo di contatto ad accelerare le consegne di hardware militare e ha anche fatto pressione per ottenere il permesso di usare queste armi per colpire obiettivi più profondi all'interno della Russia.

Durante la riunione, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato che l'amministrazione Biden annuncerà un altro pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari (225 milioni di euro).

Zelensky ha annunciato il suo desiderio di presentare al presidente americano Joe Biden, così come ai candidati presidenziali statunitensi Kamala Harris e Donald Trump, un nuovo piano di pace, che lui chiama "piano per la vittoria dell'Ucraina".

Il Regno Unito ha dichiarato che invierà 650 missili per la difesa aerea, mentre la Germania si è impegnata a fornire altri 12 obici semoventi.

"La cosa principale è rafforzare la posizione dell'Ucraina"

"La cosa principale per noi ora, all'inizio dell'autunno, è rafforzare la posizione dell'Ucraina e degli ucraini, proteggere le nostre città e i nostri villaggi dal terrore russo e, naturalmente, fornire maggiori opportunità ai nostri soldati al fronte", ha detto Zelensky nel suo discorso video notturno.

"Ringrazio tutti coloro che lavorano e combattono per l'Ucraina, per il nostro popolo e i nostri interessi, gli interessi del nostro Paese, dello Stato ucraino. Ogni giorno, ogni settimana dovrebbe rendere l'Ucraina più forte".

La guerra sfiora il fianco orientale dell'Ue

"Un drone militare russo si è schiantato nelle scorse ore nella parte orientale della Lettonia. È in corso un'indagine. Siamo in stretto contatto con i nostri alleati": lo scrice il presidente lettone Edgars Rinkevics, sottolineando che "il numero di questi incidenti sta aumentando lungo il fianco orientale della Nato". Rinkevics chiede di affrobtare collettivamente il problema.

Anche la Romania ha denunciato la violazione notturna del suo spazio aereo da parte di un drone russo, a ridosso della frontiera con l'Ucraina.

Nel frattempo. in Ucraina continuano i combattimenti nei pressi di Pokrovsk. Più di 20.000 abitanti rimangono in città, nonostante le autorità ucraine continuino a evacuare la città.

Un recente attacco aereo russo ha colpito una sottostazione elettrica locale, lasciando molti residenti senza corrente.

Si aggrava il bilancio dei morti a Poltava

È di 58 morti il bilancio dell'attacco russo su Poltava (3 settembre), nell'Ucraina orientale. Il numero delle vittime è tenuto aggiornato su Telegram dal governatore regionale, Philip Pronin. "Purtroppo altre tre persone sono morte negli ospedali a seguito dell’attacco russo" ha scritto nel post.