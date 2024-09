Di Euronews Agenzie: EBU

Il viaggio arriva in un periodo di tensioni fra Europa e Cina. L'Ue ha imposto dazi provvisori sui veicoli elettrici cinesi e la Commissione europea sostiene che le aziende cinesi beneficiano ingiustamente di sussidi governativi che consentono loro di mantenere i prezzi bassi

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è arrivato a Pechino, prima tappa di un viaggio in Cina volto a rafforzare quelle che considera strette relazioni politiche e commerciali bilaterali.

"Il nostro obiettivo è mantenere lo slancio politico della relazione bilaterale, rafforzare le relazioni economiche e commerciali e sostenere la cultura, l'istruzione e la scienza spagnola in Cina", ha dichiarato Sánchez in un post su X.

A Pechino, il premier spagnolo sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping e avrà colloqui con il primo ministro del Paese, Li Qiang, e il presidente della legislatura, Zhao Leji.

Dovrebbe inaugurare il 9° Forum Spagna-Cina e partecipare a una riunione del Business Advisory Council, composto da 15 aziende spagnole e 21 cinesi.

Sánchez volerà poi a Shanghai nella tarda serata di lunedì, dove martedì aprirà l'incontro d'affari Spagna-Cina.

"La Cina è disposta a cogliere la visita del primo ministro Sánchez come un'opportunità per far progredire le relazioni bilaterali, approfondire la fiducia reciproca attraverso scambi di alto livello e affrontare le sfide globali attraverso una cooperazione di alta qualità", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in un incontro con la stampa la scorsa settimana.

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato in un comunicato che la visita di Sánchez si concluderà mercoledì.

Il viaggio del premier spagnolo in Cina giunge in un momento difficile per le relazioni tra l'Unione Europea e la seconda economia mondiale.

A luglio l'Ue ha imposto tariffe provvisorie sui veicoli elettrici cinesi e la Commissione europea ha affermato che le aziende cinesi beneficiano ingiustamente di generosi sussidi governativi, che consentono loro di mantenere i prezzi bassi.

Gli Stati membri dell'Ue voteranno se rendere permanenti tali tariffe in ottobre.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez viene accolto all'aeroporto di Pechino, 8 settembre 2024

Le posizioni europee hanno spinto Pechino a presentare un reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aver fatto ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Omc "per salvaguardare i diritti e gli interessi di sviluppo dell'industria dei veicoli elettrici e la cooperazione sulla trasformazione verde globale".

A giugno, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aver avviato "un'indagine antidumping" sulle importazioni di "carne di maiale e sottoprodotti di maiale" dall'Unione Europea, aprendo così la strada a restrizioni commerciali in un settore sensibile per l'Ue.

In una dichiarazione, l'associazione degli agricoltori Ue Copa-Cocega ha negato che il settore della carne suina sia coinvolto in pratiche antidumping e ha affermato che Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Germania e Belgio saranno i più colpiti dalle ritorsioni cinesi.

La Spagna è il più grande esportatore europeo di carne suina e nel 2023 ha fornito alla Cina circa il 22% delle sue importazioni di carne suina, per un valore commerciale di 1,2 miliardi di euro.