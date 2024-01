Hassan Nasrallah ha parlato all'indomani della morte del vicecapo di Hamas: "Salutiamo i martiri per Gerusalemme". Il leader di Hezbollah ha ricordato Saleh Al-Arouri, colpito in un bombardamento martedì a Beirut, e il generale iraniano Soleimani, ucciso dagli Usa 4 anni fa

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tenuto un discorso molto atteso in Libano, per capire le intenzioni del movimento filo-iraniano nei confronti di Israele all'indomani dell'uccisione a Beirut in un attacco mirato del numero due di Hamas, Saleh Al-Arouri.

"Dall'8 ottobre abbiamo condotto centinaia di operazioni contro Israele per sostenere Gaza" ha detto Nasrallah, riferendosi al conflitto scoppiato tra Israele e Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre lanciati dal movimento armato palestinese.

"Dobbiamo pensare agli interessi del Libano che ha suoi problemi. Ma se Israele ha pensato a una guerra contro il Libano, sappia che in tal caso combatteremo senza limiti né regole" ha detto il capo di Hezbollah che, per numero di membri e armi, è considerata la più potente tra le milizie filo-iraniane che operano in Medioriente.

Non abbiamo paura della guerra. Siamo pronti. Non siamo scoraggiati. E quando viene combattuta contro di noi, allora il nostro interesse nazionale sta nell'andare fino in fondo

Nasrallah ha parlato di Iran e del generale Soleimani

L'intervento di Nasrallah era già previsto mercoledì per commemorare la morte di Qasem Soleimani, il generale iraniano a capo della Forza Al-Quds delle Guardie della Rivoluzione, ucciso il 3 gennaio 2020 a Baghdad da un attacco mirato statunitense.

Il leader di Hezbollah ha ringraziato a più riprese Soleimani e la politica di Teheran di "supportare, equipaggiare e rendere autonomi" per i loro obiettivi i vari gruppi paramilitari attivi nella regione, tra cui quello libanese.

Nasrallah ha aperto però il suo intervento, durato un'ora e un quarto, esprimendo le condoglianze per Al-Arouri eper "tutti i martiri che sono caduti sulla strada di Gerusalemme".

"Il vostro sangue, i vostri sacrifici e la vostra pazienza produrranno solo buoni risultati per la Palestina e il Libano e la Siria e l'Iraq e l'intera regione" ha detto in collegamento video, davanti a una sala gremita di persone.

Nel pubblico si distinguevano membri di Hezbollah, con le sciarpa gialla del movimento filo-iraniano, e rappresentanti di Hamas con al collo sciarpe palestinesi.

Nasrallah ha accusato Israele di sottostimare le perdite militari a Gaza e al confine con il Libano. "Solo sul fronte libanese, hanno subito migliaia di morti e feriti" ha detto suscitando giubilo tra il pubblico. Ha annunciato anche che venerdì, in un altro discorso, parlerà più in dettaglio della situazione tra Hezbollah e Israele.

Il capo di stato maggiore israeliano Herzl Halevi ha visitato le truppe al confine con il Libano: "Al nord siamo molto preparati e siamo concentrati sulla lotta contro Hamas"

Nuovi attacchi di Hezbollah sul nord di Israele mercoledì

Hezbollah, che controlla buona parte di Beirut e del sud del Libano, ha rivendicato nove attacchi con razzi mercoledì contro postazioni israeliane oltreconfine.

Il gruppo aveva già diffuso un comunicato martedì per condannare l'uccisione di Al-Arouri, che ricopriva la carica di vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas e teneva a Beirut i contatti con gli altri gruppi della regione.

Il bombardamento di Beirut, che Israele non ha confermato, ha colpito un ufficio di Hamas nella capitale libanese uccidendo in tutto sette affiliati del movimento palestinese.