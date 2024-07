Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Israele ha dichiarato che la sua intelligence ha dimostrato che il gruppo libanese Hezbollah, che come Hamas è sostenuto dall'Iran, è responsabile dell'attacco e ha promesso una rappresaglia

PUBBLICITÀ

Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di undici dei dodici giovani uccisi sabato da un razzo proveniente dal Libano, che ha colpito un campo di calcio sulle alture del Golan controllate da Israele.

L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco è stato il più letale contro i civili in Israele dall'inizio della guerra con Hamas lo scorso ottobre.

I residenti nel campo di calcio sulle Alture del Golan, colpito da un razzo sabato 27 luglio 2024 Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Israele ha dichiarato che la sua intelligence ha dimostrato che il gruppo libanese Hezbollah, che come Hamas è sostenuto dall'Iran, è responsabile dell'attacco e ha promesso una rappresaglia.

"Hezbollah, alleato dell'Iran nella regione, non sarà scagionato per questo evento, anche con le sue assurde smentite. Hanno sparato, ne pagheranno le conseguenze e pagheranno un prezzo pesante per le loro azioni", ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Hezbollah pagherà un "prezzo pesante" per l'attacco, interrompendo un viaggio negli Stati Uniti per tornare in Israele e presiedere una riunione di emergenza del gabinetto di sicurezza.

Il Consiglio ha autorizzato il governo di Netanyahu a decidere le "modalità e i tempi" della risposta militare.

Nel corso della notte, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito una serie di obiettivi all'interno del Libano, anche se la loro intensità è stata simile a quella di mesi di combattimenti transfrontalieri. Anche Hezbollah ha dichiarato di aver effettuato attacchi contro Israele, anche se non ci sono state notizie immediate di vittime.

In una rara mossa, Hezbollah sabato si è affrettato a negare qualsiasi coinvolgimento nell'attacco a Majdal Shams, che ha alimentato i timori di iniziare una più ampia guerra regionale in Medio Oriente.

Parlando a Tokyo, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha detto che "non c'è giustificazione per il terrorismo", ma ha messo in guardia da un'escalation.

"Sottolineo il diritto di Israele di difendere i propri cittadini e la nostra determinazione a fare in modo che siano in grado di farlo. Ma non vogliamo nemmeno che il conflitto si inasprisca. Non vogliamo che si allarghi. Questo è stato uno dei nostri obiettivi fin dal primo giorno", ha detto.

Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha dichiarato domenica che il governo ha chiesto a Washington di sollecitare la moderazione da parte di Israele, nel tentativo di calmare la situazione. Questo dopo che, secondo quanto riferito, il governo statunitense ha inviato un messaggio a Hezbollah attraverso Beirut invitando anche il gruppo armato a mostrare moderazione.

Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi contro Israele il giorno dopo l'incursione di Hamas in Israele, il 7 ottobre, e Tel Aviv ha risposto prendendo di mira quelle che, a suo dire, sono infrastrutture militari di Hezbollah con attacchi aerei e droni. La maggior parte degli attacchi si è limitata all'area su entrambi i lati del confine, anche se Israele ha assassinato dirigenti di Hezbollah e Hamas anche più a nord.

Decine di migliaia di persone su entrambi i lati del confine hanno già evacuato l'area.

Dall'inizio di ottobre, gli attacchi aerei israeliani in Libano hanno ucciso più di 500 persone, soprattutto membri di Hezbollah, ma anche circa 90 civili. Da parte israeliana, sono stati uccisi 22 soldati e 24 civili.