Come promesso nella sua lettera in cui aveva annunciato il ritiro dalla corsa alla rielezione, Joe Biden ha spiegato alla Nazione il perché della sua rinuncia. Il presidente ha fatto un passo indietro "per il bene del Paese e del partito". Critico Trump

PUBBLICITÀ

"La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo", lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden, lanciando mercoledì un solenne appello agli elettori affinché difendano la democrazia del Paese. Parlando dallo Studio Ovale, Biden ha spiegato la sua decisione di rinunciare alla candidatura per la rielezione e di appoggiare la vicepresidente Kamala Harris.

Biden ha usato il suo primo discorso pubblico dopo l'annuncio di domenica di farsi da parte per esprimere un implicito ripudio dell'ex presidente Donald Trump, definendolo, ma senza nominarlo, "una minaccia esistenziale per la democrazia". Nel suo discorso di dieci minuti, Biden la possibilità di cercare di definire come verrà ricordato il suo unico mandato.

Biden: "Rispetto questa carica, ma amo di più il mio Paese"

“Niente può ostacolare la salvezza della nostra democrazia”, ha detto Biden, che volge al termine della sua carriera pubblica dopo cinquant'anni. “E questo include l'ambizione personale”, ha aggiunto. La rinuncia alla candidatura di Biden rimarrà nei libri di storia: non accadeva dal 1968, quando Lyndon Johnson annunciò che non avrebbe cercato la rielezione nel pieno della guerra del Vietnam.

“Ho deciso che il modo migliore per andare avanti è passare la torcia a una nuova generazione”, ha detto Biden che ha anche aggiunto di ritenere che il suo curriculum sarebbe stato meritevole di un altro mandato, senza citare però la terribile performance durante il dibattito contro Trump, ma ha anche affermato di voler dare spazio a "voci nuove, voci più giovani". E ha aggiunto: “Questo è il modo migliore per unire il partito e la nostra Nazione”.

Cosa farà ora Biden

Durante il suo discorso, trasmesso in diretta dalle principali reti televisive e via cavo, Biden ha stilato una pesante lista di cose da fare per i suoi ultimi sei mesi di mandato, impegnandosi a rimanere concentrato sull'attività di presidente fino all'ultimo giorno alla Casa Biaca, il 20 gennaio 2025. Biden ha poi detto che lavorerà per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, si batterà per aumentare il sostegno del governo alla cura del cancro, affronterà il problema del cambiamento climatico e spingerà per la riforma della Corte Suprema.

“La cosa bella dell'America è che qui non governano re e dittatori”, ha detto Biden. “È il popolo che governa. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L'idea dell'America è nelle vostre mani", ha detto Biden senza però citare apertamente la corsa di Kamala Harris alla presidenza.

I suoi consiglieri hanno affermato, però, che intende organizzare eventi di campagna e raccolte fondi a favore di Harris, che Biden ha elogiato come “dura” e “capace”, anche se a un ritmo molto più lento rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse rimasto lui stesso sulla scheda elettorale.

La critica di Trump: "Pessimo"

Biden ha detto di essere grato di aver servito come presidente: in nessun altro posto un bambino balbuziente sarebbe cresciuto fino a sedere nello Studio Ovale. “Ho dato il mio cuore e la mia anima alla nostra Nazione”, ha detto. “In cambio sono stato benedetto un milione di volte”.

Trump, che ha assistito alle dichiarazioni di Biden dal suo jet privato, ha scritto sui suoi social media che il presidente “era a malapena comprensibile”.