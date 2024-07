Stati Uniti, quali relazioni con l'Unione europea nel dopo Biden

Di Euronews

Ufficialmente, l'Ue non commenta ciò che accade negli Stati Uniti, ma ultimamente ci sono molte preoccupazioni per un possibile ritorno di Donald Trump. Soprattutto per il sostegno degli Usa all'Ucraina

PUBBLICITÀ

Anche se previste, le dimissioni di Biden da candidato democratico non hanno attenuato lo shock. L'Europa sa bene che il risultato delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre sarà determinante per le relazioni transatlantiche.

Il presidente Biden si è affrettato ad appoggiare la sua vicepresidente, Kamala Harris, come candidata dei Democratici. Ma cosa potrebbe significare per l'Ue?

Sudha David-Wilp, direttrice dell'ufficio di Berlino del think tank German Marshall Fund of the United States, fotografa la situazione: "Penso che per gli alleati in Europa e anche nell'Indo-Pacifico possano aspettarsi molta continuità. Molti dei collaboratori del presidente Biden in politica estera rimarranno probabilmente anche in caso di vittoria di Kamala Harris. Naturalmente, lei è più a suo agio in termini di politica interna. Il presidente Biden è stato davvero unico, perché è stato un ospite transatlantico eccezionale, e potrebbe essere uno degli ultimi del suo genere".

Trump preoccupa l'Ue

Ufficialmente, l'Ue non commenta ciò che accade negli Stati Uniti, ma ultimamente ci sono molte preoccupazioni per un possibile ritorno di Donald Trump. Soprattutto per il sostegno degli Usa all'Ucraina.

“Dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina - ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell - Gli americani sono chiamati a votare. Ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità qui e ora. Non possiamo aspettare di vedere cosa succederà a novembre. Da qui a novembre il sistema elettrico ucraino sarà completamente distrutto se non verrà fornita una maggiore capacità di difesa aerea”.

Come ha detto l'esperto a Euronews, le conseguenze di un nuovo governo Trump sull'Ucraina saranno cruciali: "Il presidente Trump vede chiaramente l'Ucraina come una questione di cui gli europei devono occuparsi. Nel dibattito presidenziale di qualche settimana fa ha sostanzialmente affermato che c'è un oceano tra gli Stati Uniti e l'Europa, e che l'Ucraina dovrebbe essere responsabilità dei leader europei - dice David-Wilp - E credo che la maggior parte dei funzionari europei si renda conto che, in futuro, la difesa dell'Ucraina e la sua ricostruzione saranno nelle mani dei funzionari europei”.