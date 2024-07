Di Euronews

Duro attacco del presidente serbo ai Paesi occidentali. Secondo Vučić, ci sarebbe un piano per indebolire la Serbia e rallentare la sua adesione all'Unione europea

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha accusato l'Occidente di un rallentamento "pianificato" del riavvicinamento all'Ue. L'obiettivo è indebolire la Serbia dal punto di vista economico. Vučić ha anche parlato della resistenza all'estrazione del più grande giacimento di litio d'Europa.

Secondo Vučić, il Paese deve affrontare numerose sfide politiche che non ha causato da solo e per le quali non è in alcun modo responsabile.

Per indebolire la Serbia dal punto di vista economico, sostiene il presidente, si sta rallentando l'integrazione europea del Paese. "I Paesi della regione che fanno parte dell'Ue, così come quelli che non ne fanno parte, stanno cercando di tenerci politicamente sporchi, in modo che non possiamo procedere più velocemente verso l'integrazione europea in alcun modo".

Il controverso progetto sull'estrazione del litio in Serbia

Vučić ha affrontato direttamente il controverso progetto di estrazione del litio della società mineraria internazionale Rio Tinto. Il presidente ritiene che è in corso una sofisticata campagna contro l'estrazione dei giacimenti di jadarite, fonte del litio, nei pressi di Loznica, per frenare la crescita economica e la prosperità della Serbia.

"Un esempio è la questione della jadarite. Tutto questo è ottenuto molto abilmente attraverso l'aggressione mediatica e politica, come si può vedere nel lavoro dei media europei, globali, regionali e, naturalmente, serbi", ha sottolineato Vučić.

Per ottenere il sostegno dell'Occidente, "la Serbia viene falsamente accusata di prepararsi alla guerra" e presentata come un Paese antidemocratico e anti-occidentale, ha aggiunto Vučić