La candidata scelta da Joe Biden ha avuto un percorso a volte difficile per arrivare al potere, e la campagna contro Donald Trump la metterà alla prova come mai prima d'ora

Quando Joe Biden ha abbandonato la corsa alle elezioni presidenziali statunitensi dopo settimane di pressioni da parte del suo partito, ha subito chiarito di avere in mente un solo successore.

"La mia primissima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente", ha scritto in un post su X. "Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno appoggio e sostegno a Kamala come candidata del nostro partito quest'anno. Democratici - è tempo di unirsi e battere Trump. Facciamolo".

Attesa per la convention dei democratici Usa ad agosto

Nella sua dichiarazione, Harris ha scritto: "A nome del popolo americano, ringrazio Joe Biden per la sua straordinaria leadership come presidente degli Stati Uniti e per i suoi decenni di servizio al nostro Paese". "Sono onorata di avere l'appoggio del presidente e la mia intenzione è quella di guadagnarmi e vincere questa candidatura".

Harris deve ancora essere formalmente nominata dal partito alla convention che si terrà a Chicago tra qualche settimana e non si sa ancora se dovrà affrontare uno sfidante.

Ma la combinazione tra la sua posizione attuale, il sostegno di Biden e la stanchezza collettiva per lo sforzo di farlo ritirare renderanno difficile per gli altri candidati spiegare perché dovrebbe lottare per la nomination - soprattutto perché, se eletta, sarebbe la prima donna presidente della nazione e il secondo presidente nero.

Ecco come ha fatto Harris ad arrivare così vicina alla presidenza.

Kamala Harris, l'aspirante 47° presidente degli Stati Uniti Joe Lamberti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Figlia di un padre giamaicano-americano e di una madre indiana Tamil, la 59enne Harris è cresciuta a Oakland, in California. Dopo la laurea in legge, è diventata procuratore distrettuale e ha fatto carriera nel sistema legale della California prima di essere eletta procuratore generale dello Stato nel 2010.

Rieletta nel 2014, è stata poi eletta al Senato degli Stati Uniti nel 2016, in sostituzione della senatrice democratica uscente Barbara Boxer. Una volta al Senato, la Harris è diventata rapidamente famosa a livello nazionale per aver messo in campo le sue capacità di procuratore nelle audizioni in commissione, sottoponendo testimoni esperti e pesantemente informati a interrogatori forensi che più volte hanno fatto notizia di per sé.

Tra questi, gli unici due procuratori generali confermati da Trump, Jeff Sessions e Bill Barr, e il candidato alla Corte Suprema Brett Kavanaugh. Il processo di conferma di Kavanaugh nel 2018, che alla fine ha visto il giudice confermato alla Corte suprema degli Stati Uniti, è ora ricordato soprattutto per le gravi accuse di violenza sessuale mosse pubblicamente contro di lui da donne che lo avevano conosciuto al liceo e al college.

Tuttavia, prima che le accuse venissero formulate e poi discusse in Senato, Harris aveva già usato le udienze per esercitare pressioni su Kavanaugh in merito alle sue opinioni restrittive sull'aborto, chiedendogli memorabilmente se gli venisse in mente "qualche legge che dia al governo il potere di prendere decisioni sul corpo maschile?". Non molto tempo dopo le udienze di Kavanaugh, la Harris ha annunciato di essere in corsa per la nomination presidenziale democratica.

L'esordio in politica di Kamala Harris

Avendo costruito un potente marchio nazionale in un arco di tempo relativamente breve, Harris ha lanciato la sua campagna presidenziale nel gennaio 2019. Il suo primo comizio elettorale ha attirato 20mila sostenitori e i dati relativi alla raccolta fondi del primo giorno indicavano che era una forza da tenere in considerazione.

Tuttavia, il campo democratico si è presto allargato a più di venti candidati e per Harris è diventato difficile distinguersi sul piano politico, soprattutto nei confronti degli audaci di sinistra Bernie Sanders ed Elizabeth Warren.

Il momento più memorabile, ironia della sorte, è stato quando ha affrontato Biden durante un dibattito televisivo sulla sua opposizione alle politiche di "bussing" attuate per favorire la desegregazione delle scuole dopo l'approvazione del Civil Rights Act. Chiamandolo in causa per il suo rapporto "civile" con i senatori segregazionisti all'inizio degli anni '70, ha ricordato a Biden l'impatto che la desegregazione ha avuto.

"E sa, c'era una bambina in California che faceva parte della seconda classe che ha integrato le sue scuole pubbliche, e andava a scuola in autobus ogni giorno. E quella bambina ero io".

Lo scambio si è rivelato il momento più alto della campagna di Harris. Nel terzo trimestre del 2019, era chiaro che la sua campagna era internamente disorganizzata, aveva un elevato turnover del personale e faticava a raccogliere fondi. Anche quando il campo democratico ha iniziato a ridursi e a consolidarsi attorno ai primi candidati, i suoi sondaggi non sono aumentati e lei ha abbandonato la campagna prima delle primarie.

Poi, nell'estate del 2020, Biden l'ha scelta come compagna di corsa, descrivendola come "un'impavida combattente per i più piccoli e uno dei migliori funzionari pubblici del Paese". Nonostante i vincoli della pandemia Covid-19, si è dimostrata un'ottima promotrice della campagna elettorale per il 2020, con un'efficace performance nei dibattiti contro il vicepresidente di Trump, Mike Pence.

Quando lei e Biden hanno vinto le elezioni, Harris è diventata in un colpo solo la prima donna, la prima persona nera e la prima persona di origine sud-asiatica a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. La vicepresidenzadi Harris, tuttavia, si è rivelata difficile.

La vicepresidenza difficile di Kamala Harris

L'amministrazione Biden è iniziata all'ombra dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e con la pandemia che continuava a uccidere migliaia di statunitensi mentre l'economia faticava a reggere.

In questo contesto, Biden ha assegnato ad Harris un portafoglio di questioni di primaria importanza, tra cui l'immigrazione e il diritto di voto - questioni profondamente divisive che potevano essere affrontate solo attraverso una grande legislazione, che a sua volta richiedeva il sostegno di una supermaggioranza al Senato che i Democratici non avevano.

Harris si è quindi trovata a cercare di sostenere riforme radicali che non hanno mai avuto molte possibilità di successo a Capitol Hill. Il suo tentativo di affrontare i problemi decennali dell'immigrazione negli Usa non è stato aiutato da una famigerata intervista in cui si è visibilmente irritata quando le è stato chiesto perché non avesse ancora visitato il confine tra Stati Uniti e Messico.

Inoltre, si è assistito a un flusso costante di notizie negative sull'atmosfera nell'ufficio della Harris, che nei primi anni dell'amministrazione ha registrato un elevato turnover del personale, e gli estranei hanno fatto ipotesi poco lusinghiere su quanto fosse effettivamente significativo il suo ruolo.

Tuttavia, quando la campagna per la rielezione di Biden è entrata nel vivo, la Harris ha ricominciato ad apparire in occasione della campagna, dove ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di attirare ed entusiasmare la folla, anche quando l'anziano presidente era sempre più in difficoltà.

Quando è apparso chiaro che il partito si stava opponendo alla prospettiva di una ricandidatura di Biden, le speculazioni sul fatto che lei sarebbe stata il successore naturale sono immediatamente aumentate, portando a un'esplosione di meme che si rifacevano alla sua caratteristica risata e alla ripetuta invocazione di uno dei detti preferiti di sua madre: "Pensi di essere caduta da una noce di cocco?".

Resta da vedere se Harris riuscirà a migliorare i numeri di Biden nei sondaggi e la raccolta di fondi, e non è ancora chiaro se affronterà una sfida per la nomination. Tuttavia, il sollievo per il ritiro di Biden trasmetterà nuova energia e ottimismo al suo partito, almeno nel breve periodo, e gli attacchi ben assestati della campagna di Trump sull'età del presidente sono stati ora improvvisamente superati.