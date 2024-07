Il tribunale regionale russo di Sverdlovsk ha condannato a 16 anni di reclusione il giornalista statunitense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, con l'accusa di spionaggio

PUBBLICITÀ

Il giornalista statunitense del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato condannato venerdì a 16 anni di carcere per spionaggio. Il verdetto del giudice del tribunale regionale russo di Sverdlovsk ha riconosciuto Gershkovich "colpevole e commina una pena detentiva di 16 anni da scontare in un carcere di massima sicurezza".

Il processo contro Evan Gershkovich, condannato a 16 anni di carcere per spionaggio

L'accusa aveva chiesto una condanna di 18 anni, vicino al massimo di 20 anni. Gershkovich, 32 anni, è il primo giornalista statunitense arrestato in Russia dai tempi della Guerra Fredda. Dovrà scontare la pena in un carcere duro in una colonia penale.

Nel corso di due giorni di udienze a porte chiuse a Ekaterinburg, la città russa negli Urali dove era stato arrestato nel marzo 2023, il reporter ha negato le accuse.

Secondo il tribunale russo Gershkovich aveva ricevuto l'incarico dalla Cia di ottenere "informazioni segrete" sulla produzione e riparazione di carri armati in un'importante fabbrica della regione. La Russia afferma di aver colto Gershkovich “in flagrante” quando è stato arrestato in un caffè di Ekaterinburg e afferma di avere “prove incontrovertibili” della sua colpevolezza. Tuttavia, non sono state fornite delle prove in pubblico.