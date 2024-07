Di euronews

Il partito di estrema destra di Jordan Bardella e Marine Le Pen e i suoi alleati difficilmente riusciranno a conquistare la maggioranza assoluta, ma sono al lavoro per raccogliere il sostegno degli elettori centristi e di destra

Secondo gli ultimi sondaggi prima del secondo turno delle elezioni legislative francesidi domenica, il partito di estrema destra Rassemblement national di Jordan Bardella e Marine Le Pen avrà difficoltà a raggiungere la maggioranza assoluta.

La previsioni più recenti dicono che il RN e i suoi alleati avranno una maggioranza relativa tra i 210 e i 240 seggi nella Camera bassa francese o Assemblée Nationale. La maggioranza assoluta è fissata a 289 seggi.

La coalizione di sinistra, il Nouveau Front populaire (NFP), dovrebbe avere tra i 170 e i 200 seggi. Nel frattempo, i centristi liberaldemocratici del presidente Emmanuel Macron dovrebbero raggiungere tra i 95 e i 125 seggi, secondo i sondaggisti.

Les Républicains, i Repubblicani di centrodestra, potrebbero ottenere tra i 25 e i 45 seggi parlamentari.

Il presidente del partito di estrema destra Jordan Bardella con la leader di estrema destra Marine Le Pen

L'estrema destra senza la maggioranza assoluta

Se queste previsioni saranno confermate domenica, probabilmente Bardella non diventerebbe primo ministro in considerazione di un numero insufficiente di deputati per formare il nuovo governo, anche con il sostegno aggiuntivo dei Repubblicani. Anche nella migliore delle ipotesi, è probabile che non raggiunga la maggioranza assoluta. Tuttavia, spera in una spinta dell'ultimo minuto.

"Ho l'ambizione di ampliare la mia maggioranza e accolgo con favore tutti gli elettori di destra e centristi" ha dichiarato Bardella mercoledì scorso in un'intervista a France 2, il canale televisivo pubblico nazionale.

La strategia anti-destra

Tradizionalmente, i partiti francesi senza maggioranza suggeriscono ai loro elettori di sostenere le forze politiche che otterranno il miglior risultato in una determinata circoscrizione al secondo turno. Tuttavia, i leader dei partiti hanno un potere di persuasione limitato sui rispettivi elettori.

Il primo ministro francese Gabriel Attal e il presidente francese Emmanuel Macron

"I francesi non seguono le istruzioni di voto. Un cittadino voterà secondo la sua coscienza" ha dichiarato il primo ministro in carica, Gabriel Attal, in un'intervista alla TV di Stato giovedì sera.

"Ho solo evidenziato il rischio di una maggioranza di estrema destra e ho concluso dicendo: non un solo voto per l'estrema destra. Ma poi i francesi fanno quello che vogliono" ha concluso.

Il cosiddetto Fronte Repubblicano, la barriera politica anti-destra che va dai conservatori moderati e dai centristi alla sinistra moderata e all'estrema sinistra, ha adottato una strategia elettorale basata sul ritiro dei candidati più deboli a favore del candidato anti-destra più forte nelle singole circoscrizioni.

Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Interni francese, finora si sono ritirati in totale 215 candidati.