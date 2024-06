Cipro è in grado di gestire il flusso dei richiedenti asilo?

Quest'anno un numero significativo di richiedenti asilo è arrivato sull'isola, innescando un dibattito sui limiti dell'accoglienza nel Paese

Una parte della popolazione di Cipro teme che l'arrivo di migranti, per lo più musulmani, rappresenti non solo un problema socio-economico e di sicurezza, ma anche una minaccia identitaria, demografica e persino esistenziale per il Paese, la cui parte settentrionale è occupata dall'esercito turco dal 1974.

"La popolazione di Cipro è di circa 800.000 persone. Se abbiamo 250.000 persone straniere qui, significa che il 25%-30% sono stranieri - ha detto Christakis Meleties, capo del Consiglio locale di Kokkinotrimithia -. Se non possiamo dire loro di andarsene a causa delle politiche dell'Unione europea, significa che tra dieci anni saranno più di un milione, dato che porteranno le loro mogli e i loro figli. Ci trasformeremmo in un Libano. Qui a Cipro vogliamo rimanere greco-ciprioti".

Il Consiglio si trova nelle vicinanze del centro di prima accoglienza di Pournara, il luogo che accoglie gli immigrati non appena arrivano nella Repubblica di Cipro. "Nel mio Paese ogni giorno sentivo dire che qualcuno era morto, che qualcuno aveva ucciso o era stato ucciso. Che qualcuno aveva una bomba - dice un richiedente asilo di 18 anni, fuggito dallo Yemen -. Ho lasciato tutto questo per ottenere diritti, pace e libertà. Ho dei sogni. Ho un futuro".

I richiedenti asilo vengono poi inviati in un secondo campo nel villaggio meridionale di Kofinou. Sono circa 800 le persone che attualmente ricevono vitto, alloggio, istruzione, medicinali, sussidi e possono uscire liberamente durante la giornata. In risposta all'arrivo massiccio di migranti siriani il campo è in fase di ampliamento. Il Governo ha anche sospeso per 14 mesi l'esame di tutte le domande di asilo dei cittadini siriani.

Una volta usciti dal campo, i richiedenti asilo ricevono un'indennità mensile e sono incoraggiati a integrarsi. Ma, nel tentativo di prevenire un ulteriore afflusso, il governo vieta loro di cercare lavoro per 9 mesi dopo il loro arrivo.

Senza un lavoro legale o una rete familiare, molti si affidano ai centri di carità per ottenere vestiti o materiale scolastico. "Tutti pensano che i migranti siano informati, poiché la maggior parte di loro ha cellulari e smartphone, ma non è così - spiega Elizabeth VV. Kassini, responsabile esecutivo di Caritas Cipro -. I contrabbandieri o le persone lungo il percorso danno loro informazioni sbagliate, gli dicono che se si ha un figlio a Cipro o nell'Unione europea, a quel bambino viene automaticamente concessa la residenza o la cittadinanza dell'Ue, ma non è così".

La Chiesa ortodossa di Cipro ha un punto di vista molto chiaro sull'immigrazione e accusa la Turchia di cercare di alterare la demografia del Paese. "La maggior parte dei richiedenti asilo ha un'altra religione - dice l'arcivescovo Georgios, leader spirituale della Chiesa ortodossa di Cipro. -. Questo influisce anche sulla nostra società. Abbiamo già parecchi problemi, non possiamo essere gravati dall'arrivo di una percentuale così alta di stranieri".

Sotto la pressione della Chiesa, dell'estrema destra e del crescente malcontento sociale, il governo lavora per aumentare i rimpatri volontari. Secondo il ministro dell'Interno, Konstantinos Ioannou, Cipro è il quarto Paese dell'Ue per numero di rimpatri volontari. Ora vuole fare un passo avanti: "Crediamo fermamente che dovremmo combattere la migrazione illegale - dice Ioannou -. Pensiamo che siano gli Stati membri a dover decidere, in base al diritto internazionale, chi attraverserà i loro confini, e non i gruppi di contrabbandieri e i trafficanti". Stando ai dati ufficiali il 96% delle richieste di asilo viene rifiutato.