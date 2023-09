In Bolivia spopola l'antica architettura Cholet (con un tocco pop)

È boom per l'architettura (neo)Cholet in Bolivia. Sono sempre di più le costruzioni che riprendono l'antico stile coloratissimo dei popoli andini che abitarono l'Altipiano migliaia di anni fa. L'intenzione è proprio celebrare i valori e simboli delle culture Tiwanaku e Inca che svilupparono lo stile, il cui nome deriva dall'unione di "chalet" e "cholo" (indigeno).

Non manca però un tocco di modernità: agli elementi classici dell'architettura Cholet si combinano elementi più iconici della cultura pop. Così nella città boliviana di El Alto non è raro imbattersi in un gigantesco transformer installato sulla facciata di un edificio.