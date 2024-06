Accordo tra Serbia e Kosovo in stallo, Borrell: "Nessun progresso"

Di Euronews

Nessun passo avanti a Bruxelles dopo gli incontri del capo della diplomazia Ue Borrell con i leader di Serbia e Kosovo. Ancora fermo il processo per la loro adesione all'Unione

Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić e il premier del Kosovo Albin Kurti si sono recati a Bruxelles per colloqui volti ad attuare un piano di normalizzazione dei legami sostenuto dall'Unione europea.

Parlando dopo gli incontri con i due leader, l''Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha affermato che a Bruxelles non è stato compiuto "alcun progresso" nell'attuazione dell'accordo tra Belgrado e Pristina.

"Le discussioni sono state, come previsto, difficili come sempre e alla fine non c'è stato alcun incontro trilaterale. Il Kosovo non era disposto a fare questo incontro trilaterale. La Serbia era pronta a farlo, ma bisogna essere in due a ballare il tango e bisogna essere in due a sedersi intorno al tavolo per continuare il dialogo", ha detto Borrell e ha aggiunto: "Oggi, purtroppo, non è stato possibile compiere alcun progresso nell'attuazione dell'accordo".

La Serbia non riconosce il Kosovo come Stato indipendente

Bruxelles ha avvertito sia Belgrado che Pristina che il rifiuto di un compromesso mette a rischio le possibilità di adesione della Serbia e del Kosovo al blocco, che sta mediando un dialogo tra gli ex nemici. La Serbia non riconosce la dichiarazione formale di indipendenza del Kosovo del 2008.