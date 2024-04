Di euronews

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato a favore dell'adesione del Kosovo all'organizzazione internazionale, causando una dura condanna della Serbia. La decisione finale attesa per metà maggio quando il comitato dei ministri si riunirà a Strasburgo

PUBBLICITÀ

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato a favore dell'adesione del Kosovo all'organizzazione internazionale. Ora una decisione definitiva spetterà al Comitato dei ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa, che si riunirà il 16 e 17 maggio a Strasburgo.

I voti favorevoli sono stati 131, i contrari 29, e le astensioni 11. La delegazione italiana si è spaccata: i parlamentari del Pd, Piero Fassino, Sandra Zampa, Andrea Orlando, il senatore 5 Stelle Ettore Antonio Licheri, la senatrice di Avs Aurora Floridia e la deputata di Forza Italia Catia Polidori hanno votato a favore. Dimitri Coin (Lega) ha votato contro, mentre i suoi colleghi di partito Marco Dreosto e Graziano Pizzimenti, oltre che i parlamentari di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, Maria Cristina Caretta, Lucrezia Mantovani e Fabio Pietrella si sono astenuti.

La Serbia condanna decisione preliminare del Consiglio d'Europa sul Kosovo

"Una giornata vergognosa per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa": così il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha commentato il voto favorevole della plenaria a Strasburgo, che ha raccomandato l'ammissione del Kosovo all'organizzazione paneuropea.

"Per la prima volta nella storia si è raccomandato l'ingresso di qualcosa che non è uno Stato e che non soddisfa le condizioni basilari in fatto di diritti umani e libertà", ha detto Dacic, citato dai media. Con tale decisione, e con la forza imposta dalle potenze internazionali, ha aggiunto, sono state calpestate le fondamenta dello stesso Consiglio d'Europa e dell'ordinamento giuridico internazionale.

Di segno opposto la reazione albanese. Il presidente Bajram Begaj, ha accolto con favore il voto dell'Assemblea parlamentare, valutando correttamente la richiesta del Kosovo. Il ministro degli Esteri Igli Hasani nella sua reazione ha affermato che questo è un altro momento storico per il Kosovo, dopo averne riconosciuto i progressi e le potenzialitaà