Ilaria Salis è detenuta in Ungheria da quasi un anno: è apparsa in tribunale a Budapest con una catena sino ai piedi. Rischia 11 anni di carcere

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni di convocare l’ambasciatore ungherese a Roma in seguito alla denuncia delle condizioni di detenzione della cittadina italiana, Ilaria Salis. Allo stesso tempo, nelle prossime ore, l’ambasciatore d’Italia in Ungheria solleciterà un incontro con le autorità di Budapest.

Trentanovenne, di Milano, Ilaria Salis è detenuta in Ungheria da quasi un anno con l'accusa di aver aggredito due militanti di destra nella capitale ungherese.

La donna si è dichiarata non colpevole.

Salis ha fatto ingresso nel tribunale di Budapest per la prima udienza del processo ammanettata con le catene che arrivavano sino ai piedi, attaccate a una cintura. In questo modo è rimasta in Aula per tre ore.

"È stato uno choc vederla arrivare in Aula così" ha commentato all'Ansa Eugenio Losco, uno degli avvocati della donna. Anche il padre di Ilaria non ha trattenuto la rabbia: "La trattano come un animale e tutti fanno finta di niente".

L'imputata resterà in cercere ancora a lungo, almeno sino alla prossima udienza, prevista il 24 maggio.

La richiesta dei legali è che il governo intervenga perché Ilaria Salis venga trasferita ai domiciliari in Italia. Il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders ha fatto sapere che "la Commissione è disponibile ad aiutare nel quadro dei contatti bilaterali tra Italia e Ungheria".

Il caso Salis deflagra mentre l'Ungheria è al centro dell'attenzione europea per i fondi destinati a Budapest e congelati per le violazioni dello Stato di diritto. Il Consiglio Ue si riunirà giovedì 1 febbraio e tra le voci in agenda figura il braccio di ferro ingaggiato dall'Ungheria sugli aiuti all'Ucraina: un braccio di ferro finalizzato a sbloccare le risorse non erogate da Bruxelles. La diplomazia italiana si inserisce adesso nel contesto di delicati equilibri politici.