Manifestazione per Ilaria Salis a Milano (10 febbraio 2024)

Ilaria Salis va agli arresti domiciliari in Ungheria in attesa della fine del processo. Nuova udienza venerdì a Budapest, ma sarebbe libera se eletta alle europee per cui è candidata dall'Alleanza Verdi Sinistra. Il padre Roberto: "Prossima tappa l'Italia"