L'italiana Odette Giuffrida in splendida forma conquista il suo primo titolo mondiale. Ottime performance anche per Baasankhuu Bavuudorj e Giorgi Sardalashvili che ottengono l'oro. Anche Assunta Scutto arriva in finale ma viene battuta in all'ultimo secondo

Il Giro del mondo dell'International Judo Federation è finalmente arrivato negli Emirati e precisamente ad Abu Dhabi dopo la tappa di Astana in Kazakistan per l'attesissima edizione 2024 dei Campionati del Mondo.

È una grandissima occasione per i più grandi judoka mondiali di scrivere il proprio nome nei libri della storia sportiva.

All'arena Mubadala la giovane judoka napoletana e doppio bronzo mondiale Assunta Scuttoraggiunge la finale nei -48 kg con una prestazione a dir poco incredibile.

Ma sall'altra parte Baasankhuu Bavuudorj, judoka mongola, ottiene la medaglia d'oro con una performance brillante.

La finale è stata tesissima, un incontro all'ultimo respiro ma Bavuudorj ha colpito allo scadere del tempo, scongiurando così la cattiva sorte dopo un attacco fallito e assicurandosi il suo primo titolo mondiale.

Baasankhuu Bavuudorj è in estasi per il suo primo titolo: un oro. "Sono felice in questo momento, sono grata che la mia prima medaglia mondiale sia un oro. Vorrei ringraziare tutti i miei allenatori e il resto della nazione".

A consegnare le medaglie è il nostro italiano Settimo Nizzi, sindaco della città di Olbia in Sardegna.

Un esplosivo Sardalashvili: il più giovane campione georgiano

Nei -60 kg il judoka taiwanese Yang Yung-wei approda alla finale nel modo con sguardo fiero e sicuro. Suo opponente, dopo alcuni spettacolari ippon, è stato il giovane ed esplosivo georgiano Giorgi Sardalashvili.

In finale un attacco disperato di Yang viene abilmente contrastato da Sardalashvili che si guadagna il titolo diventando il più giovane campionedel mondo del suo Paese.

Questa volta a consegnare la medaglia è Tania Missoni, membro del Consiglio di Amministrazione del brand Missoni.

"Era il mio grande sogno fin da bambino", dice Sardalashvili con un sorriso che illumina l'arena.

"Non so cosa sia successo, ma sono campione del mondo. Volevo il numero rosso sulla schiena e mi è andata bene".

Sogno azzurro: Giuffrida ottiene il suo primo titolo mondiale

Nei -52 kg, la judoka uzbeka Diyora Keldiyorovaè la favorita per l'oro sin da subito, e ciò è sempre più chiaro con lo scorrere dei minuti. Ma in un finale imprevedibile affronta l'italiana Odette Giuffrida in grandissima forma.

L'incontro è all'ultimo respiro. Decisivo è lo stupefacente gioco di gambe di Giuffrida che fa inciampare Keldiyorovae la trascina in avanti per il punto vincente. E cosi Giuffrida si lascia andare a un grido di gioa, un'esplosione di emozioni per la nostra atleta romana che ottiene il suo primo titolo mondiale.

A consegnarle la medaglia è David Lappartient, Presidente dell'unione ciclistica internazionale.

"Per me Abu Dhabi è magica", ha detto un'emozionata Odette Giuffrida.

"Quando sono arrivata qui, mi sono detta, 'forse la magia non è ancora svanita, farò di tutto per vincere' e oggi ha funzionato".