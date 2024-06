Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Una vasta indagine sulla corruzione ha fatto cadere il suo governo. Costa punta ora alla rivincita politica, diventando presidente del Consiglio Ue

L'ex primo ministro portoghese António Costa potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo, in una mossa che potrebbe consentirgli di recuperare pienamente la sua credibilità politica dopo essere stato coinvolto in un'indagine per corruzione che ha interrotto il suo mandato.

Dopo lunghe discussioni a Bruxelles lunedì, i diplomatici dell'Ue hanno dichiarato che Costa fa parte di un trio di candidati per tre posizioni di potere a Bruxelles, anche se le nomine sono ancora vulnerabili ai negoziati politici.

Il suo status di testimone in un'indagine giudiziaria in corso su corruzione e traffico di influenze non sembrava inizialmente un ostacolo.

Lo scorso novembre, Costa si è bruscamente dimesso dalla carica di primo ministro portoghese in seguito alle rivelazioni che i suoi consulenti avevano permesso operazioni di investimento irregolari in progetti di litio e idrogeno verde, e Costa è stato inizialmente messo sotto inchiesta.

Il 62enne ha sempre difeso ferocemente la sua innocenza e ha dichiarato di essersi dimesso dal governo per preservare la sua integrità politica. È emerso che i pubblici ministeri avevano scambiato il nome di Costa con quello del ministro dell'Economia António Costa Silva nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, mettendo a rischio la credibilità del processo giudiziario.

A marzo si sono tenute le elezioni anticipate, che hanno visto la vittoria dell'opposizione di centro-destra con un margine molto ridotto e l'ingresso dell'estrema destra nella politica portoghese per la prima volta. Da allora, è stato insediato un governo di minoranza di centro-destra, guidato dal primo ministro Luís Montenegro.

Costa potrebbe riacquistare credibilità in Europa

La nomina a una delle cariche più importanti dell'Ue potrebbe aiutare Costa a riaffermarsi come uno dei politici più fidati e rispettati del blocco socialista. La famiglia politica di Costa rivendica la presidenza del Consiglio europeo per i prossimi cinque anni.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è senza dubbio il sostegno incrollabile di Montenegro, recentemente nominato e in precedenza suo rivale politico.

Montenegro ha descritto Costa come il miglior candidato per l'incarico e ha promesso di fare tutto il possibile per sostenere la sua candidatura, un appoggio considerato fondamentale per dare credibilità alla pretesa di Costa alla presidenza del Consiglio.

Il premier portoghese ha dichiarato di avere "più fiducia" in Costa di quanta ne avrebbe in un socialista di qualsiasi altra nazionalità e ha elogiato il suo solido curriculum nella promozione dell'integrazione europea, nel sostegno all'Ucraina e nel processo di allargamento dell'Ue.

L'eventuale approvazione della sua nomina da parte dei leader, che potrebbe arrivare già la prossima settimana, potrebbe far voltare pagina a un episodio turbolento della sua decennale carriera.

I buoni rapporti tra Costa e von der Leyene

Costa è anche benvoluto dal capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen - dato che i suoi rapporti con Charles Michel sono a dir poco gelidi, ed è stato un partner costruttivo del Consiglio europeo per quasi un decennio.

Secondo l'analista politico Ricardo Borges de Carvalho, l'ex premier è un abile negoziatore, in grado di "mettere d'accordo" le posizioni di tutti i leader di ogni colore politico e di "arrivare dove altri avrebbero forse trovato più difficoltà".

In definitiva, è la "capacità di dialogo" di Costa, in quanto "buon negoziatore", a dargli il vantaggio, ha dichiarato Borges de Carvalho a Euronews.

Il primo ministro sloveno Robert Golob, un liberale, ha dichiarato lunedì di aver ricevuto "chiarimenti" dal nuovo governo portoghese sul fatto che il nome di Costa sarà presto pienamente chiarito. "Lo sostengo perché ha molta esperienza, molta saggezza", ha detto Golob ai giornalisti.

Altre due fonti che hanno familiarità con i negoziati hanno detto che non c'è stata alcuna opposizione a Costa durante i negoziati e che la sua nomina sarà probabilmente confermata.

La destra è preoccupata e disturba i negoziati

L'eurodeputato portoghese, che è anche membro della Commissione europea, ha dichiarato a Euronews che alcuni leader hanno espresso preoccupazione per il fatto che Costa non condivide il punto di vista della maggioranza dei leader dell'Ue sulla necessità di aumentare gli sforzi del blocco per affrontare l'aumento dei flussi migratori in Europa.

Uno dei primi importanti cambiamenti politici del nuovo governo di centro-destra di Luís Montenegro è stato l'inasprimento delle norme sull'immigrazione del Portogallo, che durante il governo Costa consentivano ai cittadini di Paesi terzi di emigrare in Portogallo senza un contratto di lavoro.

Costa ha quindi la reputazione di guidare alcune delle politiche migratorie più liberali del blocco, un campanello di allarme per i governi più duri rappresentati nel Consiglio europeo, come il governo italiano di Giorgia Meloni.

Il partner di governo di Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani del Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra, ha dichiarato ai giornalisti, dopo una riunione della sua famiglia politica a Bruxelles, di non essere convinto della candidatura di Costa perché non ha adottato una posizione ferma sulla guerra in Ucraina.

Il Ppe ha anche deciso di silurare i colloqui sulla presidenza del Consiglio lunedì, cercando di trovare un accordo difficile: dividere i prossimi due mandati di 2,5 anni della presidenza del Consiglio tra un socialista e un proprio candidato.

La mossa, che ha colto di sorpresa i socialisti, è molto rischiosa per il Ppe, che ha bisogno del sostegno dei legislatori socialisti e liberali per ottenere il suo principale candidato, Ursula von der Leyen, alla carica di Presidente della Commissione. I socialisti potrebbero usare questa carta negoziale per costringere il Ppe a rinunciare a una quota della presidenza del Consiglio.

Cosa ne pensa il premier ungherese Orbán

Se da un lato le posizioni progressiste di Costa e le sue forti politiche sociali possono potenzialmente irritare alcuni dei leader più intransigenti del blocco, dall'altro il suo rapporto cordiale e personale con alcuni di questi leader potrebbe rivelarsi fondamentale per garantirgli un ampio sostegno.

L'estate scorsa, Costa ha scatenato l'indignazione del suo Paese dopo aver modificato il suo programma diplomatico per recarsi in Ungheria con un jet dell'Air Force e sedersi accanto a Orbán alla Puskás Aréna di Budapest per assistere alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma.

Questi legami potrebbero rivelarsi cruciali: una delle maggiori sfide del prossimo presidente del Consiglio sarà quella di raccogliere il sostegno unanime per le decisioni chiave dell'Ue, mentre Orbán è il leader dell'Ue che più probabilmente eserciterà il suo potere di veto per far deragliare tali decisioni.

E poiché l'Ungheria, se eletta, deterrà la prossima presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'Ue fino alla fine di quest'anno, la capacità di Costa di costruire ponti con la pecora nera del Consiglio europeo potrebbe rivelarsi cruciale.

Parlando con i giornalisti dopo che i leader hanno discusso dei posti di vertice, Orbán ha detto che "l'accordo è stato fatto" sui tre nomi proposti per i posti di vertice a Bruxelles, ma ha contestato l'esclusione dei leader più ultraconservatori dalle nomine.