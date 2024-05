Judo, due medaglie d'oro per l'Italia al Grand Slam di Dushambe

Asya Tavano e Gennaro Pirelli hanno conquistato l'oro al Grand Slam di judo di Dushambe, in Tagikistan

PUBBLICITÀ

Il terzo giorno del Grand Slam di judo di Dushanbe, uno dei principali eventi del World Judo Tour, ha visto al centro della scena i pesi massimi. I judoka hanno entusiasmato il pubblico della capitale del Tagikistan, che ha ospitato l'evento fornendo al meglio del judo mondiale una cornice incantevole, efficiente e stimolante.

Nei +100 kg, il re del judo, Teddy RINER, ha affrontato in finale il beniamino di casa Temur RAKHIMOV. Riner ha però dato il meglio di sé e, davanti a uno stadio gremito, ha conquistato la medaglia d'oro con un perfetto uchi-mata ippon. Il presidente della Federazione di judo del Tagikistan Ismoil MAHMADZOIR ha consegnato le medaglie. "Sono molto felice oggi - ha dichiarato l'atleta francese - perché dopo Parigi penso che questo sia il contesto migliore, con dei tifosi straordinari. Ringrazio tutti per l'incoraggiamento".

Nei -78 kg la finale è stata tutta tedesca, tra le compagne di squadra Anna-Maria WAGNER e Alina BOEHM. Alla fine è stata la Wagner a conquistare la medaglia d'oro, che le è stata consegnata dal direttore generale dell'IJF Vlad MARINESCU. "È bello davedere una folla così numerosa e sentire il mio nome scandito da tutti. Ed è molto bello che non siano qui a tifare per un solo atleta ma per più judoka", ha commentato Wagner.

Nei -90 kg, tra David KLAMMERT e Mansur LORSANOV è stato necessario il Golden Score per decidere, con LORSANOV che è riuscito a mettere a segno un waza-ari e si è aggiudicato la medaglia d'oro, strappando applausi al pubblico tagiko. L'amministratore delegato di Harvest Group Almaz ALSENOV ha consegnato le medaglie.

Asya TAVANO ha conquistato la medaglia d'oro nei +78kg, battendo la rivale Kinga WOLSZCZAK per sottomissione. Il coordinatore dell'IJF per i seminari di arbitraggio internazionali, Juan Carlos BARCOS, ha consegnato le medaglie.

Nei -100 kg, Gennaro PIRELLI ha portato a casa la medaglia d'oro per l'Italia, battendo lo svizzero Daniel Eich. Sono così due gli ori conquistati dalla squadra italiana. Il tesoriere generale dell'IJF Naser AL TAMIMI ha consegnato le medaglie.

I tifosi hanno potuto assistere a numerose performance straordinarie nell'ultima giornata del Grand Slam di Dushambe. E per la squadra tagika non sono mancate le medaglie. Cala così il sipario sull'evento, con i campioni dei pesi massimi che non hanno di certo tradito le attese. Così come il Tagikistan, che ha reso onore ai tanti grandi judoka che si sono susseguiti sui tatami.