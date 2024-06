Di Euronews

Questa edizione di State of the Union si concentra sui colloqui relativi ai futuri incarichi al vertice nell'Ue e nella Nato e sull'approvazione finale della legge europea sul ripristino della natura

Questa settimana Bruxelles ha ripreso vita dopo la pausa delle elezioni europee.

L'evento più importante della settimana è stata la riunione dei leader dell'Ue, che hanno iniziato a discutere sull'assegnazione delle alte cariche ai vertici dell'Unione (la Presidenza della Commissione Ue, la Presidenza del Consiglio europeo e il ruolo di alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri) ma il loro vertice di sette ore si è rivelato inconcludente.

"Penso che sia nostro dovere collettivo prendere una decisione entro la fine di giugno. L'ho detto più volte pubblicamente", ha dichiarato il presidente del Consiglio dell'Ue Charles Michel.

Il primo ministro olandese Rutte spera di diventare capo della Nato

Al contrario, il vertice si è rivelato una buona giornata per il primo ministro olandese uscente Mark Rutte. Con il governo di coalizione olandese quasi insediato, Rutte spera di diventare il prossimo Segretario Generale della Nato.

Ha avuto modo di confrontarsi con il primo ministro ungherese Viktor Orbán a margine del vertice e ha accettato di non dispiegare truppe ungheresi in Ucraina e di non spendere denaro ungherese per le missioni ucraine. Questo gli ha permesso di ottenere l'approvazione di Orbán per la gestione della Nato.

L'approvazione della legge sul ripristino della natura

Lunedì scorso, in Lussemburgo, i ministri dell'Ambiente dell'Ue hanno dato la loro benedizione finale alla legge storica che aspira a ripristinare gli ecosistemi danneggiati e i fiumi inquinati.

Dopo anni di negoziati l'approvazione della legge sul ripristino della natura è una vittoria per il Belgio, che attualmente presiede l'Unione europea, anche se il governo belga si è astenuto dal voto a causa delle divisioni tra Vallonia e Fiandre.

Il voto è passato solo grazie all'Austria, il cui ministro dell'Ambiente Leonore Gewessler ha votato a favore, andando contro la linea del governo. "Non è solo il caso legale, ma anche una pratica di lunga data nel governo austriaco, che nelle riunioni di consiglio i ministri decidano. È quello che ho fatto oggi", ha dichiarato Gewessler.

Per sapere cosa significherà esattamente questa legge, abbiamo parlato con Ioannis Agapakis, un avvocato ambientalista di ClientEarth che ha seguito questa legge per oltre quattro anni ed è stato molto contento di vederla approvata.

