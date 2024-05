Di Euronews

Si è concluso l'Internazionale di Roma e Alexander Zverev conquista il titolo per la seconda volta dopo il suo exploit del 2017. Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il Foro romano e portano a casa il doppio femminile. Grande assente Jannik Sinner

Alexander Zverev trionfa ancora una volta sulla terra rossa romana e vince gli Internazionali d'Italia a sette anni dall'exploit del 2017. Il 27 enne di Amburgo ha vinto il singolare maschile del torneo Atp Masters 1000 andato in scena al Foro Italico per un montepremi di oltre nove milioni di euro.

Zverev, già campione al Foro nel 2017, batte il cileno Nicolas Jarry chiudendo la finale di Roma in due set.

Gli Internazionali sono la gara di tennis più imparante di Italia e fanno parte della categoria Masters 1000. L'evento sportivo è secondo rispetto ai quattro tornei del Grande Slam.

Il tennista tedesco salirà domani di un gradino alla quarta posizione della classifica mondialesuperando il Daniil Medvedev, campione russo che lo scorso anno aveva fatto suo il Masters 1000 di Roma. Best ranking, invece, per Jarry che tra pochissimo occuperà la 17 esima posizione. Nonostante il risultato, lo sportivo cileno è stato la rivelazione di questa edizione con la sua prima partecipazione in finale in un campionato di questa importanza.

Questo è per il tedesco il 22esimo titolo ottenuto e sesto a livello di 1000. Nell'agosto 2021 trionfò a Cincinnati nel Master 1000. Ha vinto anche due Atp Finals e i Giochi Olimpici di Tokyo2020 ma non ha mai fatto sua una prova del Grande Slam.

Doppio femminile in azzurro: Sara Errani e Jasmine Paolini regine al Foro

Vittoria tutta italiana per il doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano al Foro. Le campionesse regalano emozioni tutte azzurre superando la coppia formata da Erin Routliffe e Coco Gauff. È la prima vittoria per Paolini, mentre la veterana Errani riconquista il titolo dopo 12 anni quando, nel 2012, vinse con la tennista Roberta Vinci.

La bolognese e la toscana, dopo un inizio fiacco, prendono il comandano della partita e si impongono sulle avversarie australiana e statunitense. Entrano nella storia del tennis con la loro spettacolare performance al Foro italico: è la quarta vittoria per un doppio femminile agli Internazionali d'Italia.

Grande assente di questa tornata Jannik Sinner. Niente Internazionali d'Italia 2024 per il campione altoatesino costretto a fermarsi per problemi all'anca.