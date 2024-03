Grand Slam di Antalya, seconda giornata tra leggende e conferme

Si è conclusa ad Antalya, in Turchia, la seconda giornata del Grand Slam di judo

Il secondo giorno del Grand Slam di judo di Antalya, paradiso che racchiude storia e modernità lungo la costa turchese della Turchia che affaccia sul Mediterraneo, non ha tradito le attese. E mentre gli atleti si preparavano per una giornata di gare, gli appassionati hanno potuto godersi il panorama mozzafiato della città.

A aprire l'evento sono stati i discorsi di Laszlo TOTH, vicepresidente dell'IJF e Sezer HUYSUZ, presidente della Federazione turca di judo prima della consegna di un premio speciale alle leggende turche di questo sport.

Ma veniamo alle gare. Nel -63 kg, l'oro è andato alla coreana Kim Ji-su, che ha battuto la sua avversaria dopo un confronto serrato e tattico. È il suo secondo oro nel Grand Slam. Il governatore di Antalya, Hulusi ŞAHIN, ha consegnato le medaglie.

Nei -73 kg, invece, è andata in scena la riedizione della finale del Grand Prix di Linz tra gli amici Aze MAMMADALIYEV e Adil OSMANOV, con quest'ultimo che anche stavolta ha conquistato l'oro. Il responsabile dello sport della Regione di Antalya Yavuz GÜRHAN ha consegnato le medaglie. "Mi sento bene, ho combattuto con un amico ed è molto difficile essere amici e avversari. Davvero molto difficile", ha osservato Osmanov.

Michaela POLLERES, medaglia mondiale e olimpica, ha affrontato la diciannovenne Tais PINA, che si è dimostrata promettente raggiungendo la finale nei -70 kg. Alla fine l'esperienza ha prevalso, con l'atleta austriaca che ha messo a segno due waza-ari e si è aggiudicata la vittoria. Un'altra medaglia d'oro per la squadra austriaca. Il direttore degli arbitri Ki-Young JEON ha consegnato le medaglie. "Sì, è una bella sensazione - ha commentato Polleres -, mi ha ricordato Linz, quando c'erano tutti i ragazzi austriaci a tifare, e quando ho vinto ho visto sul maxischermo i miei compagni di squadra esultare. È stato ancora più bello per me".

Nei-81 kg, il campione olimpico Takanori NAGASE ha vinto la medaglia d'oro grazie ad una gara tattica. Il direttore degli arbitri dell'IJF, Armen BAGDASAROV, ha consegnato le medaglie.

La squadra di casa ha regalato momenti straordinari oggi ad Antalya ai propri tifosi. La ciliegina sulla torta è arrivata con la medaglia di bronzo per il turco Umalt DEMIREL, fonte di ispirazione per i giovani judoka accorsi per sostenerlo.

Il sole intanto tramonta su un'altra emozionante giornata del Grand Slam di Antalya, in una cornice perfetta per ammirare quanto di meglio questo sport può offrire a livello mondiale. Da non perdere l'appuntamento per le finali dei pesi massimi, in programma domenica.