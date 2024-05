Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni europee di giugno. Nicola Zingaretti, candidato del Partito Democratico, ha deciso di coinvolgere i giovani con l'evento "Una birra con Nicola"

A meno di un mese dalle elezioni europee in programma in Italia l'8 e il 9 giugno, entra nel vivo la campagna elettorale dei candidati italiani al Parlamento europeo. Tra format e comizi tradizionali, c'è chi ha scelto di incontrare da vicino gli elettori. Tra questi l'ex presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione Centro.

"Una birra con Nicola"

"L'Europa come luogo di speranza", "un'Europa che abbia al centro il diritto allo studio", "un'Europa che pensi davvero a investire nei giovani". Sono solo alcune riflessioni delle persone che hanno partecipato a "Una birra con Nicola", l'evento informale durante il quale Nicola Zingaretti ha deciso di incontrare gli elettori ogni sera, dal 14 maggio fino al voto europeo dell'8 giugno.

Lo scontro oggi è tra un'Europa possibile e chi vuole distruggere l'Europa Nicola Zingaretti Candidato elezioni europee per il Partito Democratico

"Ho accettato la proposta di Elly Schlein di candidarmi alle prossime elezioni europee - così alla fine di aprile Nicola Zingaretti sulla decisione di correre con il Partito Democratico per l'Europarlamento a Strasburgo -.Con tutto quello che sta succedendo, fare di tutto per costruire l'alternativa è un dovere e dalle elezioni europee deve e può venire un segnale importante di cambiamento".

Nella prima “Birra con Nicola” tanti i volti giovanili presenti, tra chiacchiere, confronto e musica dal vivo. A mancare, forse, un vero e proprio dibattito politico, tipico delle campagne elettorali tradizionali. Nell'idea semplice e innovativa c'è però un punto a favore dell'ex presidente della Regione Lazio, ovvero quello di confrontarsi davvero con i possibili futuri elettori, in un contesto informale e aperto a tutti.

Elezioni europee: quanti italiani voteranno per la prima volta a giugno

In Italia, dei 47 milioni di aventi diritto al voto, 2 milioni 782 mila e 559 personepotranno votare per la prima volta per rinnovare il Parlamento europeo.