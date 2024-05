Di Euronews

I risultati di un sondaggio di Euronews sulle intenzioni di voto in Italia alle elezioni europee

PUBBLICITÀ

La destra radicale sembra consolidarsi nel panorama politico europeo, e l'Italia non fa eccezione. Fratelli d'Italia, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, risulta in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. A rivelarlo è un sondaggio di Euronews di fine aprile, secondo il quale al secondo posto figura il Partito democratico, accreditato del 20,1 per cento, seguito dal Movimento 5 Stelle, che dovrebbe ottenere il 15,8 per cento.

Fratelli d'Italia dovrebbe superare il 26%

Fratelli d'Italia risulta invece stabilmente al 26,7 per cento, come nella rilevazione effettuata a fine marzo. Anche i partiti di centro e l'Alleanza Verdi e Sinistra sembrano guadagnare terreno, al limite della soglia del 4%, mentre la Lega di Salvini e Forza Italia risultano leggermente al di sopra dell'8% nelle intenzioni di voto.

I due partiti sono alleati nella maggioranza che sostiene Meloni, ma gli eurodeputati che saranno eletti nelle loro liste non confluiranno nello stesso partito: i candidati con FI (guidati dal ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani) faranno parte del Partito popolare europeo, mentre chi verrà eletto con la Lega entrerà nel gruppo di estrema destra Identità e Democrazia.

Gli eurodeputati eletti nella maggioranza di governo confluiranno in tre gruppi europei diversi

Giorgia Meloni è candidata capolista in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee per il suo partito. La sua speranza è di ottenere il maggior numero possibile di seggi al Parlamento, al fine di poter fungere da ago della bilancia delle future coalizioni. Gli eurodeputati eletti con FdI faranno parte del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, che potrebbero allearsi con il Ppe dopo le elezioni al fine di sostenere una nuova Commissione tutta orientata a destra.

Tuttavia, prima di giocare la grande partita europea, per la presidente del Consiglio occorrerà verificare quali saranno gli equilibri con MatteoSalvini. Nel centro-sinistra, inoltre, sarà da valutare se il Partito democratico di Elly Schlein e il M5s di Giuseppe Conte si avvicineranno o meno.