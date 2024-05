Le elezioni europee si svolgeranno tra il 6 e il 9 giungo. Anche se molti elettori sentono lontane le istituzioni Ue, è a Bruxelles che si decidono molte questioni chiave per la vita di tutti i giorni: come transizione verde, debito e immigrazione

PUBBLICITÀ

Gli esperti di diritto internazionale affermano che è "estremamente importante" partecipare alle prossime elezioni europee. Concepción Escobar Hernández, docente di diritto dell'Unione europea presso l'Università nazionale di formazione a distanza (Uned), afferma che le istituzioni europee "vanno al di là di ciò che la gente pensa di solito".

Secondo gli ultimi sondaggi, come quello preparato da Ipsos in esclusiva per Euronews,la destra e l'estrema destra usciranno rafforzate dalle prossime elezioni. La stessa Ursula von der Leyen, consapevole di ciò, non chiude a un possibile patto con i gruppi più conservatori. Giorgia Meloni è emersa come una delle possibili donne forti a Bruxelles durante la prossima legislatura.

Per arginare l'estrema destra è importante che l'elettorato europeista si mobiliti

Escobar sostiene che la proliferazione dei partiti di estrema destra nel continente richiede una maggiore mobilitazione dell'elettorato europeista, poiché questi gruppi, per la maggior parte, "sono euroscettici o profondamente nazionalisti e cercano quindi di sminuire il ruolo dell'Unione Europea".

Ma l'elettorato non si mobiliterà mai se non conosce le ragioni per cui dovrebbe uscire di casa per depositare la scheda elettorale nell'urna. Carlos Molina del Pozo, professore di diritto amministrativo all'Università di Alcalá, spiega che "il Parlamento europeo è sempre più legato alla realtà sociale, quindi è essenziale andare a votare".

A Euronews ha detto: "Non possiamo poi lamentarci: "Non possiamo lamentarci che certe cose vengano fatte senza sapere dove", ha detto, aggiungendo che ciò che decidono gli eurodeputati riguarda direttamente i cittadini del continente. "Ad esempio, ora possiamo telefonare tra diversi Paesi europei senza costi aggiuntivi perché il roaming è stato approvato dal Parlamento europeo.

Cartel electoral en Bruselas. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

È un esempio di quanto l'attività di questa istituzione ci riguardi e di come possa migliorare la nostra vita. I vantaggi che il Parlamento europeo ci offre sono tanti e quindi dobbiamo andare a votare. Se non votiamo, non possiamo lamentarci se vengono fatte cose che non ci piacciono", dice.

Lui e Concepción sono due degli esperti più preparati sul diritto dell'Ue e sul ruolo delle istituzioni di Bruxelles. Si rammaricano del fatto che alcuni politici non usino la campagna elettorale per affrontare i problemi reali del continente e mantengano invece i loro discorsi a livello nazionale. Ritengono che questo possa essere uno dei motivi dell'alto tasso di astensione alle precedenti elezioni.

Che responsabilità hanno i politici per l'astensionismo?

"Cominciano a litigare su questioni spagnole e non parlano dei grandi problemi dell'Unione Europea, come la guerra ai confini (dell'Europa), la guerra a Gaza, il Patto Verde, gli accordi che non si raggiungono con alcuni Paesi.... Dobbiamo attirare l'attenzione dei politici perché è ora di parlare di Europa.

Ma è normale che molti non diano importanza a queste elezioni se non conoscono il ruolo di ciascuna istituzione. "Il Parlamento europeo è fondamentale e va molto più lontano di quanto si pensi", afferma Escobar Hernández. "Il roaming esiste perché è stato approvato dal Parlamento europeo", afferma Molina del Pozo, sottolineando "gli enormi benefici delle disposizioni e degli accordi adottati dal Parlamento europeo".

La Commissione europea è come il governo dell'Unione, è l'organo che attua tutte le politiche dell'Ue e partecipa anche al processo legislativo. Il Consiglio europeo è il luogo in cui i vari ministri si riuniscono per aree tematiche per prendere decisioni a livello europeo, ha potere decisionale e collabora con il Parlamento.

Nonostante l'innegabile importanza delle decisioni prese in questi organi,c'è una mancanza di interesse per le elezioni dell'Ueperché "vediamo tutto ciò che è europeo come qualcosa di lontano", ha detto il professore, aggiungendo che "questa è una falsa percezione, perché attualmente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno un enorme potere che influenza innumerevoli questioni nella nostra vita quotidiana".