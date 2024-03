Di Euronews

Si intensificano i raid russi sull'Ucraina, missili ipersonici lanciati su Kiev il 25 marzo. Zelensky torna a parlare di Putin e delle accuse all'Ucraina nel coinvolgimento all'attacco terroristico al Crocus City Hall definendo il presidente russo una "creatura malata e cinica"

Putin "ancora una volta ha accusato l'Ucraina. Creatura malata e cinica. Nella sua mente, tutti sono terroristi tranne lui, nonostante sia stato nutrito con il terrore per due decenni. Putin è la più grande opportunità per il terrore. Lui e i suoi servizi speciali. Quando svanirà, svanirà anche la richiesta di terrore e violenza". Così Volodymyr Zelenskyin un video su X pubblicato nella tarda serata di lunedì 25 marzo.

Il presidente ucraino è tornato a parlare delle accuse della Russia e il coinvolgimento dell'Ucraina nell'attacco terroristico del 22 marzo al Crocus City Hall nella periferia di Mosca.

Nel pomeriggio Zelensky ha preso parte a una cerimonia organizzata a Kiev in occasione del Ramadan insieme ai soldati ucraini di fede musulmana.

Missili ucraini su Belgorod

Intercettati nella notte a Belgorod, in Russia, tredici proiettili di un lanciarazzi multiplo RM-70 Vampire sparati dall'Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di aver distrutto i razzi in volo sopra la provincia di Belgorod.

Il bilancio degli attacchi russi su Kiev

Sono dieci le persone rimaste ferite nel quartiere di Pechersk di Kiev a causa degli attacchi russi sulla capitale ucraina di lunedì 25 marzo. I feriti sono stati causati dai detriti di missili ipersonici lanciati dalla Russia sulla capitale e abbattuti dalla difesa aerea di Kiev.