Attentato di Mosca, quattro sospetti in tribunale con segni di tortura

I quattro sospetti per l'attentato alla Crocus Hall di Mosca sono apparsi in tribunale domenica con segni di tortura. Tre si sono dichiarati colpevoli. Giornata di lutto nella Federazione Russa. Rimpallo di responsabilità tra Mosca, Kiev e Washington nonostante la rivendicazione dell'Isis

Quattro presunti responsabili della strage al concerto di Mosca dello scorso venerdì sono stati portati in tribunale domenica, mentre la Russia celebrava un giorno di lutto nazionale per le 137 vittime dell'attentato.

I sospettati di nazionalità tagika - Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov - sono apparsi in aula con evidenti segni di pestaggi sul viso, uno con una fasciatura approssimativa sull'orecchio destro, un altro in sedia a rotelle in stato di semi-incoscienza.

I quattro resteranno in custodia cautelare fino al 22 maggio e tre di loro si sono dichiarati colpevoli, secondo quanto comunicato dalla Corte distrettuale di Basmanny sul social Telegram. Secondo le autorità, uno ha confermato durante gli interrogatori di avere commesso l'attentato dietro pagamento dell'equivalente di 5mila euro.

11 persone sono state arrestate per l'attentato di Mosca

L'attacco alla Crocus City Hall di Krasnogorsk, periferia nord di Mosca, è avvenuto durante il concerto della band Picnic con seimila spettatori circa, tra cui oltre alle vittime dichiarate dalle autorità russe almeno 180 sono rimasti feriti.

I presunti autori della strage sono stati arrestati 14 ore dopo a Briansk, 400 chilometri a sud-est di Mosca, parte di un gruppo di 11 sospettati ora in arresto, secondo lo stesso presidente russo, Vladimir Putin.

L'Ucraina smentisce le accuse di coinvolgimento, Usa: "Nessuna prova"

Putin ha accusato l'Ucraina di essere coinvolta e che i terroristi stessero fuggendo verso la frontiera, dove tutto era pronto per accoglierli, un'ipotesi bollata come "assurda" dai vertici di Kiev, vista la presenza lungo il confine di campi minati e di migliaia di soldati russi.

Per la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, "una serie di fattori indicano direttamente e indirettamente il coinvolgimento delle autorità statunitensi nella sponsorizzazione del terrorismo ucraino". La vicepresidente Usa, Kamala Harris, ha dichiarato che non via è "alcuna prova" di responsabilità ucraine.

La strage è stata rivendicata dal auto-proclamato Stato Islamico nel Khorasan (Isis-K), un gruppo di base in Asia Centrale e già responsabile di due attentati contro obiettivi russi nel 2015 e nel 2017 e del massacro all'aeroporto di Kabul durante il ritiro americano dall'Afghanistan nel 2021.

Si tratta del peggiore attentato in Russia dalla scuola di Beslan

Quello alla Crocus City Hall è il peggiore attentato nel territorio della Federazione Russa da quelloalla scuola di Beslan del 2004, dove morirono più di 300 persone, e ha riportato alla memoria la strage del 2002 nel teatro di Dubrovka di Mosca, che fece 160 vittime in totale, entrambi attacchi di matrice cecena.

Durante le indagini nella sala concerti finora sono stati rivenuti circa 500 bossoli, 28 caricatori e due mitra Kalashnikov, usati per sparare sulla folla.