Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato una delegazione del gruppo parlamentare europeo Renew Europe

I messaggi di solidarietà e di sostegno rappresentano fattori importanti per il morale delle truppe che combattono in prima linea. A spiegarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è confrontato a Kiev con una delegazione di europarlamentari del gruppo liberale Renew.

La questione degli aiuti militari al centro delle discussioni

La visita arriva mentre si avvicinano le elezioni europee previste per il prossimo giugno e la questione di un aumento degli invii di armi da parte dell'Unione europea è stata al centro delle discussioni.

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione di emergenza tra vertici di Ucraina e Nato per discutere dei nuovi attacchi aerei subiti dalla nazione europea, in particolare quelli che si sono concentrati sulla capitale Kiev. Il tema degli aiuti militari all'Ucraina sarà centrale anche nella campagna elettorale per le elezioni europee.