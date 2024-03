Ancora attacchi russi sulla capitale ucraina. Diverse esplosioni sono state segnalate a Kiev, nella zona sud-ovest della capitale ucraina e vicino all'aeroporto di Zhulyany

Kiev sotto attacco russo: sono state segnalate diverse esplosioni nella zona sud-ovest della capitale ucraina e nell'area dell'aeroporto di Zhulyany. Lo riportano l'agenzia Tass e i media ucraini. Una fitta coltre di fumo è stata avvistata anche sulla sponda orientale di Kiev, si legge nel Kyiv Independent.

Il sindaco, Vitaliy Klitschko, ha invitato i cittadini a trovare riparo e ad andare nei rifugi. L'aeronautica ha intercettato un missile verso Kiev e la difesa aerea ha funzionato.

Secondo l'ambasciatrice statunitense in Ucraina, Bridget Brink, "la Russia sta attaccando l'Ucraina con missili ipersonici".

Cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco al quartiere Pechersk di Kiev, due sono state ricoverate in ospedale Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Colpi incrociati tra Russia e Ucraina

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì di aver intercettato e distrutto 11 droni lanciati dall'Ucraina sopra la regione russa sudoccidentale di Rostov.

Sul fronte opposto, l'esercito ucraino sostiene di aver colpito due grandi navi da sbarco russe durante gli attacchi notturni nella penisola di Crimea. Centrate anche altre infrastrutture nel Mar Nero.

Nell'attacco è stato devastato il 13esimo cantiere navale della flotta russa, dove era ormeggiata anche la nave da sbarco Yamal, che ha subito danni significativi.

Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche

Un sito sotterraneo di stoccaggio del gas in Ucraina è stato attaccato domenica nell'ultima ondata di attacchi missilistici russi, mentre i funzionari ucraini erano intenti a ripristinare l'energia nelle città e a imporre il blackout a rotazione per far fronte alle carenze.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, gli sforzi per ripristinare le forniture di energia elettrica erano in corso in varie regioni, con le maggiori difficoltà a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Zelensky ha detto che più di 200mila residenti di Kharkiv erano privi di energia elettrica affidabile.

Il ministero dell'Energia e i distributori del Paese hanno dichiarato che l'Ucraina ha aumentato le importazioni di elettricità e interrotto le esportazioni dopo la recente serie di attacchi russi. Il principale produttore di energia DTEK ha perso il 50 per cento della sua capacità.

Volodymyr Kudrytskyi, responsabile di Ukrenergo, che gestisce le linee di trasmissione dell'Ucraina, sostiene che gli ultimi attacchi hanno causato danni per almeno 90 milioni di euro (97 milioni di dollari).

La Russia ha attaccato le strutture di generazione e trasmissione ucraine venerdì, causando significativi blackout in molte regioni; anche le strutture energetiche di tre regioni ucraine sono state attaccate nelle prime ore di domenica.

Il bilancio delle perdite russe, secondo gli ucraini

La Russia ha perso 437.390 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 640 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno.

Secondo il report, la Russia ha perso anche 6.887 carri armati, 13.183 veicoli corazzati da combattimento, 14.454 veicoli e serbatoi di carburante, 10.877 sistemi di artiglieria, 1.018 sistemi di razzi a lancio multiplo, 726 sistemi di difesa aerea, 347 aerei, 325 elicotteri, 8.539 droni, 26 imbarcazioni e un sottomarino.