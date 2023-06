Durante il vertice Destinazione Europa, a Bruxelles, il commissario per il mercato interno ha detto che l'uso regolamentato della tecnologia aiuterà il settore turistico

Il vertice Destinazione Europa che si è svolto di recente a Bruxelles ha riunito gli operatori del settore turistico per ascoltare le problematiche che stanno affrontando in vista della stagione estiva. Durante l'evento Euronews ha intervistato il Commissario europeo del mercato interno e del turismo, Thierry Breton: di seguito potete leggere l'intervista integrale.

È un momento importante per il settore del turismo. Non voglio parlare troppo del passato, ma ovviamente c'è stata una pandemia. Lei era in prima linea quando l'Europa ha aperto le sue frontiere. C'è una lezione che l'industria dovrebbe trarre da questa vicenda?

È vero che l'ecosistema turistico è stato colpito duramente dalla pandemia. Abbiamo reagito molto, molto rapidamente. E credo che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto tutti insieme, a livello europeo, con questo enorme pacchetto NextGenerationEU per la prima volta nella nostra storia.

Avete imparato la lezione?

La lezione è che tutti hanno capito che gran parte di questa somma andava destinata al turismo. Quindi hanno capito quanto sia importante il turismo per l'Europa. Lo sapevamo tutti.

La lezione più importante è che siamo migliori insieme, lavorando insieme. Ritiene sia ancora così? Questo è lo status quo?

Certo, per la prima volta nella storia abbiamo una visione di dove vogliamo che il turismo sia entro il 2030. Abbiamo lavorato su questo. Abbiamo discusso. È stato approvato dagli Stati membri. Siamo abbastanza allineati.

Quale pensa sia la sfida più grande per il settore? Diventare ecologico?

Diventare ecologici è importante per tutti noi. So che il turismo sta svolgendo un ruolo importante in questo. Oggi vedo nei nostri concittadini una grande voglia di godere delle attività turistiche. Se diamo un'occhiata alle prenotazioni - e voi lo avrete notato molto meglio di me - la situazione è abbastanza buona. Sto cercando alcuni esperti del settore in platea. Annuiscono. È notevole. Per me oggi la sfida più grande è probabilmente quella delle competenze e delle persone. Temo che non abbiamo abbastanza nuovi talenti che ci aiutino a beneficiare di questa ripresa. Serve una riflessione profonda sulla questione.

C'è tempo per una riflessione profonda ora che ci avviamo verso luglio e agosto, periodo di picco del turismo?

È probabilmente una delle sfide più grandi al momento. Oltre, naturalmente, a quella della transizione verde. Anche la transizione digitale è molto importante: utilizzare i dati nel modo giusto. Stiamo lavorando a uno spazio dati per il turismo. È importante e sarà ultimato molto presto.

Come cambierà il turismo così come lo conosciamo?

Fornisce molte informazioni sul tipo di offerta in cui specializzarsi. Nel turismo consentirà di creare pacchetti su misura, il che è molto importante: è qualcosa di totalmente nuovo. Questo spazio sarà anche una garanzia per il turista stesso, perché naturalmente armonizzerà il modo in cui vengono gestiti gli affitti a breve termine. Questo spazio rappresenterà una sicurezza sia per gli operatori che per i turisti.

Lei è appena stato a San Francisco per parlare di tecnologia. Com'è andata? Cosa pensano dei piani europei per regolamentare l'Intelligenza artificiale?

Non ci limitiamo a regolamentare l'intelligenza artificiale, abbiamo deciso di organizzare il nostro spazio digitale. Anche su questo ho lavorato molto duramente fin dal mio primo giorno alla Commissione. Il nostro spazio digitale non era affatto organizzato. Alcuni dicevano che era un po' come il Far West, soprattutto i social media. Sapete cosa significa, ci sono state delle tragedie. Così abbiamo deciso di organizzarlo. È stato un viaggio piuttosto lungo, ma lo abbiamo fatto con il Data Governance Act, con il Digital Services Act per organizzare i social network e con il Digital Market Act per avere una concorrenza leale, e con la legge sui dati, che è molto importante anche per il turismo. È importante avere delle regole, anche per l'innovazione. Siamo il primo continente ad avere queste regole. Anche l'intelligenza artificiale ne fa parte. Ci abbiamo lavorato per quasi tre anni. Il regolamento è stata adottato dal Consiglio e dal Parlamento. Una settimana fa abbiamo iniziato il primo trilogo. Si tratta di un regolamento basato sul rischio ed è stato importante per me spiegare tutto questo. Siamo il più grande continente del mondo libero in termini digitali, una volta e mezza più grande degli Stati Uniti. Questo ci dà ovviamente delle responsabilità. Quindi il mio compito è stato quello di spiegare di cosa si tratta agli attori coinvolti. Siamo un continente aperto, ma queste sono le nostre regole e ora saranno la legge. Io aiuto le aziende, non solo statunitensi, ma anche europee e di altri Paesi, compresi quelli asiatici, a capire esattamente quali sono le nostre leggi e come prepararsi.

Non sarà già obsoleto quando diventerà legge?

No, perché si tratta di una normativa orizzontale, basata sul rischio. Quindi non può essere superata. E visto che tutto ciò che facciamo nel digitale è orizzontale, si può inserire una nuova legge delega, se vediamo che succede qualcosa di nuovo. Perché lei hai ragione, la tecnologia potrebbe evolversi e potrebbero esserci nuovi rischi. Ovviamente, non vogliamo regolamentare tutto. Ma in caso di una nuova minaccia, non prevedibile al momento, saremo sempre in grado di inserire una nuova legge delega.

Quindi le regole sono state fissate e il vostro compito sarà quello di farle rispettare.

Sì.

Anche questa sarà una sfida...

Io sono il responsabile del mercato interno. La sua è un'ottima domanda, perché non abbiamo progettato questi strumenti come strumenti per la concorrenza, ma come strumenti per il mercato interno. In altre parole, sono già il garante del mercato interno. Non posso fare tutto. Certo, il mercato interno è grande. È un'enorme forza dell'Europa. Ma naturalmente non si può fare tutto. Non si può importare tutto. Se si importano giocattoli, ci sono delle regole che stabiliscono che questi giocattoli non devono essere pericolosi per i bambini. Se lo sono, ovviamente, applicheremo delle regole. Quindi, io sono già il garante del mercato interno e queste regole nello spazio digitale sono ex-ante. Si tratta di una regolamentazione ex ante. In altre parole, per poter usufruire della capacità e dei vantaggi del più grande mercato digitale del mondo, è necessario seguire alcune regole per entrare.

Cosa mi dice delle aziende che sono minacciate da queste regole e minacciano di lasciare l'Europa a causa di questa legge?

Non lo farà nessuno, perché siamo il più grande mercato digitale del mondo. Quindi nessuno può permetterselo. È grande una volta e mezzo quello degli Stati Uniti. Nessuno può permettersi di non esserci. Noi diamo il benvenuto a tutti. Forse lei si riferisce al tweet di Sam Altman, l'ad di OpenAI, ma lui mi ha detto che è stato interpretato male. Ha cambiato il suo tweet e ha detto: 'Mi piace il regolamento, lo seguiremo, anche per quanto riguarda il watermarking". Il che è normale. Sono stato anche io un amministratore delegato e non direi mai che non voglio entrare in un mercato perché è troppo difficile per me seguire le regole. Le regole sono regole. I politici sono qui per stabilire le regole, tutelare i cittadini e far sì che le aziende seguano le regole. E lo faranno, non preoccupatevi. Nessuno se ne andrà. Nessuno. Tra l'altro, è un bene anche per l'innovazione. Quando ero amministratore delegato ho operato in più di cento Paesi e, ovviamente, avevamo regole diverse. E ho sempre detto ai miei dipendenti che dobbiamo essere dei buoni cittadini in ogni Paese del pianeta, non cambiare le regole o dire a un governo: "Avete regole sbagliate, cambiatele". Bisogna essere buoni cittadini, anche quando si è amministratori delegati. So che la pensano come me, perché tutti gli amministratori delegati la pensano allo stesso modo.

E per quanto riguarda il settore del turismo e dei viaggi? Che ruolo avrà in futuro l'intelligenza artificiale? Che messaggio ha per gli operatori, tenendo presente che la maggior parte di loro sono anche PMI?

Sì, ha assolutamente ragione. È una domanda molto importante. Quando si parla di intelligenza artificiale si parla fondamentalmente di tre cose: dati, algoritmi e potenza di calcolo. Ecco perché vogliamo avere uno spazio dati per il turismo: in modo da organizzarci al meglio. Chi possiede questi dati? Come organizzare questo spazio dati? È molto importante. Ecco perché vogliamo finalizzare questo spazio dati per il turismo. L'utilizzo di questi dati sarà un vantaggio fantastico, in particolare per l'industria del turismo, quando in una seconda fase saranno sviluppati algoritmi specifici incentrati sul turismo. Questo sarà parte del lavoro degli enti turistici, ma anche di altre aziende di servizi. Poi serve la potenza di calcolo. In Europa, con EuroHPC, abbiamo sviluppato la più grande infrastruttura al mondo per i computer ad alte prestazioni. Consentirà alle grandi e alle piccole aziende di avere accesso a questa potenza di calcolo per sviluppare gli algoritmi per le loro attività specifiche. Quindi sì, l'Europa è e sarà un posto fantastico per inventare nuove applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto per il turismo. Siamo la prima destinazione turistica del mondo, quindi siamo quelli che generano il maggior numero di dati sul turismo nel pianeta. È quindi molto importante sviluppare nuove applicazioni, seguendo tutte le nuove regole che abbiamo adottato. Come ex amministratore delegato, posso dirvi che è molto importante sapere di avere regole che rimarranno. Il suo ultimo commento sulle PMI è assolutamente corretto. Le PMI sono molto importanti. Sono importanti per l'ecosistema del turismo. Quindi, dobbiamo vedere come possiamo aiutarle, anche nella transizione digitale e nell'uso di questi nuovi strumenti. Stiamo lavorando a un pacchetto dedicato alle PMI. Penso che lo presenteremo il prossimo autunno. È davvero molto importante. Riguarderà molti dei problemi delle PMI nell'industria del turismo, tra cui i ritardi nei pagamenti. Cercheremo di allegerire il peso sulle loro spalle, anche dal punto di vista amministrativo.

E cosa ne pensa degli affitti a breve termine? Come si possono gestire meglio?

Ne abbiamo parlato all'inizio della nostra discussione. Fa parte del nuovo modo di fare turismo. In molti posti di campagna, ad esempio, garantiscono un'offerta molto bella. Quindi non voglio dire che sia una cosa buona o cattiva. È qualcosa che si sta sviluppando. Dobbiamo quindi seguirla. Ma anche in questo caso dobbiamo assicurarci di avere la qualità. Ed è per questo che useremo dati specifici e un regolamento specifico per gli affitti a breve termine. Sarà ultimato entro la fine di quest'anno, poi sarà disponibile. Darà più visibilità al settore e più sicurezza agli utenti, visto che lo svilupperemo utilizzando questi dati. Credo che ormai si tratti di una realtà. Dobbiamo quindi prenderla in considerazione. Il modo giusto di farlo è organizzarsi attraverso l'uso dei dati.

Cosa mi dice della situazione geopolitica in Europa? È molto volatile. Il settore è preoccupato per l'impatto della guerra in Ucraina e per le sanzioni. Cosa direbbe loro a questo proposito?

Beh, questo è il mondo in cui viviamo. Non solo non possiamo cambiarlo, ma sappiamo già che queste tensioni hanno e avranno un impatto importante, anche nel turismo. Lo vediamo, inutile dirlo, con la Russia, e lo vediamo in parte con la Cina, che è un Paese molto grande e importante in termini di turismo. Speriamo quindi che tutto torni alla normalità con la Cina. So che c'è stata una riduzione del numero di turisti, anche se continuano ad arrivare. Ma lei ha assolutamente ragione, è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Siamo la prima destinazione turistica a livello globale. L'Europa ha un'offerta turistica per i nostri 450 milioni di abitanti che non è sfruttata del tutto. Credo che questo sia un aspetto positivo. Non vogliamo chiuderci al mondo e isolarci. Ma questa guerra sta sicuramente cambiando molte cose. Noi, come sapete, abbiamo detto chiaramente alla Commissione e in Europa che ci organizzeremo per sostenere l'Ucraina il più a lungo possibile. Lo faremo a lungo termine, perché potremmo avere buone notizie, ma abbiamo anche visto, con gli ultimi eventi, che è sempre difficile prevedere cosa accadrà. Ed è per questo che faremo tutto il possibile per continuare a sostenere l'Ucraina contro questa terribile aggressione.

L'Europa ha perso molti turisti russi. I flussi sono calati del 90%.

Sì, è vero. La Russia è un Paese grande, con più di 143 milioni di abitanti, anche se non è il Paese più grande in termini di popolazione. È dieci volte meno popoloso di Cina o India. Quindi c'è del potenziale altrove. Quando Vladimir Putin ha deciso di lanciare questa terribile aggressione contro l'Ucraina, abbiamo dovuto reagire.

La transizione verde in Europa si può conciliare con obiettivi ambiziosi e competitività?

Dobbiamo farlo. Non ci sono alternative. Non abbiamo opzioni. È vero che è una sfida, ma non ci sono alternative alla transizione verde. È questo l'obiettivo della nostra generazione e di quelle a venire. Dovremo farlo. Ma continuo a ripeterlo molto spesso: non è limitando i nostri movimenti o i nostri consumi che diventeremo davvero più ecologici. Certo, dobbiamo fare in modo di risparmiare energia. Ma è grazie all'innovazione, alla tecnologia e alla scienza che lo faremo. Si tratta quindi di una transizione enorme, una vera rivoluzione.

Torniamo al presente. È cominciata l'estate, nelle prossime settimane molti cittadini europei si sposteranno. L'Europa è pronta? Gli aeroporti e le infrastrutture sono pronti?

Sì, credo proprio di sì. Gli addetti ai lavori sono entusiasti, non vedono l'ora. Credo proprio che siamo pronti. Quando ho visto le previsioni, sono rimasto stupito, ma è un'ottima notizia. Quindi dovremo essere pronti. Mi riferisco anche alla questione delle competenze, per tornare a quanto ho detto prima. Non sono preoccupato, ma ribadisco che è molto importante essere pronti ad assumere le persone che lavoreranno all'accoglienza dei turisti.

Quindi quest'estate in tv non vedremo immagini di lunghe code negli aeroporti, scioperi dei controllori del traffico aereo, persone che non hanno accesso all'autonoleggio, alberghi al completo...

Ci saranno anche immagine di turisti che vanno in campagna, che passeggiano con i propri figli o si godono la spiaggia. Sono i due lati della medaglia, quella che ho descritto è più importante. Spero che non accada quello di cui ha parlato. Ma so che tutti stanno lavorando duramente per questo.

Un'ultima domanda. Lei dove andrà in vacanza? E a cosa penserà quando sarà in vacanza?

Di solito, quello che faccio ogni estate è andare per 7-8 giorni a fare delle camminate in una zona della Francia che mi piace, totalmente deserta, cioè La Creuse. Le gente ride. Ma è vero, non incontro nessuno, c'è solo il paese.

Può spegnere il cellulare e disconnettersi?

Mi vengono molte idee mentre cammino, ma ho bisogno di camminare. Dopo cinque, sei, sette ore le idee cominciano ad arrivare. Quindi è quello che faccio ogni giorno.