L'impatto dell'assenza del turismo russo in Europa

Lettonia, Spagna e Repubblica Ceca, tra gli altri, fanno i conti con la mancanza di viaggiatori di classe media. Nel 2022 sono diminuiti dell'84%

I turisti russi sono ormai un ricordo in Europa. Quest'estate saranno più difficili da incontrare che mai.

Secondo l'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), nel 2022 i visitatori russi in Europa sono diminuiti dell'84 per cento. Una cifra che non è destinata a cambiare di molto, con l'inizio della stagione turistica estiva 2023.

Mentre i più ricchi continuano a visitare l'Europa, infatti, i cittadini della classe media sono quasi del tutto scomparsi, a causa di difficoltà logistiche e costi crescenti.

Il motivo è ovviamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha spinto l'Occidente a erigere barriere mai viste dai tempi bui della Guerra Fredda a sostegno dell'alleato in difficoltà.

Ma che effetto ha questa perdita sull'Europa? Per saperne di più, esaminiamo due destinazioni che confinano con la Russia e che un tempo accoglievano tanti turisti russi.

La Lettonia guarda ai mercati turistici non sfruttati per colmare il vuoto

La Lettonia è stata a lungo una calamita per i viaggiatori russi, grazie alla sua posizione e ai suoi legami storici come parte dell'Unione Sovietica.

La vivace industria turistica del piccolo Stato baltico è stata colpita, come molte altre, dalla pandemia di Covid, e la perdita di visitatori dalla Russia ha peggiorato la situazione.

In solidarietà con l'Ucraina, i turisti russi sono stati banditi nel settembre 2022, quando il ministro degli Esteri del Paese Edgar Rinkevics ha twittato: "Non siete i benvenuti qui - dovete porre fine alla guerra contro l'Ucraina e andarvene da quel bellissimo Paese!".

"La Russia era un mercato importante", spiega a Euronews Travel Vladislavs Korjagins, Ceo del Baltic Travel Group. "È ovvio che manchi. Da un punto di vista economico, questa decisione potrebbe non aver aiutato le imprese locali. Ma, a livello politico, sosteniamo l'Ucraina".

La Finlandia promuove il turismo interno

Prima dell'invasione su larga scala da parte del Cremlino, erano circa 1,2 milioni i turisti russi che ogni anno attraversavano in autobus o in auto il confine con la Finlandia orientale, secondo i dati ufficiali.

Mentre alcuni si registravano negli alberghi, la maggior parte spendeva nei supermercati locali - in media 170 euro al giorno nella città di Lappeenranta.

"Le persone che si occupavano del traffico transfrontaliero non sono più in attività", spiega Mirka Rahman, direttore del turismo di Lappeenranta. "C'erano molti mini-bus e autobus più grandi che portavano i visitatori giornalieri, ma erano tutte aziende russe e non finlandesi".

"Hanno comprato vestiti, detersivi, cioccolato, pesce, poiché i marchi finlandesi sono noti per l'alta qualità", racconta a Euronews Travel.

La Spagna non accoglie più i turisti russi altospendenti

Le conseguenze non riguardano solo i paesi confinanti con la Russia.

Sebbene il Paese non sia mai stato una delle principali fonti di visitatori in Spagna - predominano inglesi, tedeschi e francesi - i russi sono stati in rapida crescita negli ultimi anni, come dimostrano i dati dell'Associazione alberghiera di Salou Cambrils La Pineda.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica spagnolo, nel 2019 sono arrivati nel Paese circa 1,3 milioni di viaggiatori russi, pari all'1,3 per cento del totale.

Tuttavia, la loro assenza si fa ancora sentire, soprattutto perché alcune zone hanno fatto più affidamento sui turisti russi rispetto ad altre, come la Costa Dorada, dove hanno rappresentato tra il 10 e il 15 per cento dei visitatori totali.

La Repubblica Ceca lotta contro l'inflazione e il calo dei turisti

Come in Spagna, le città termali ceche hanno registrato un forte calo dei ricchi visitatori russi.

Le città di Karlovy Vary, Marianske Lazne e Frantiskovy Lazne hanno visto un barlume di speranza quando l'Unesco le ha inserite nella lista dei siti Patrimonio dell'umanità nel 2021. Ma la loro gioia è durata poco.

Quando i carri armati russi hanno attraversato il confine ucraino, il Paese dell'Europa centrale ha sostenuto le sanzioni europee.

"Il turista ceco medio spende circa 700 corone (30 euro) al giorno. Gli ospiti di lingua russa spendono più di 3.500 corone (150 euro)", afferma il direttore del turismo ceco Jan Herget.

La perdita dei turisti russi, tuttavia, è solo una parte del problema.

Le città termali sono anche alle prese con la carenza di personale, con un tasso di disoccupazione ceco del 3,5 per cento negli ultimi due anni e con un'inflazione che si sta appena riducendo rispetto al picco record del 18 per cento registrato a settembre.

