Il socialista Victor Negresco è la persona che sarà probabilmente indicata dal primo ministro della Romania Marcel Ciolacu per far parte della nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen

Il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu, ha incontrato giovedì a Bruxelles la presidente della Commissione europea, la conservatrice tedesca Ursula von der Leyen, per discutere del candidato e dell'impegno di un suo concittadino all'interno del nuovo organismo esecutivo di Bruxelles.

Il primo ministro rumeno chiede un incarico legato all'economia

Come già accaduto nel caso di altri Stati membri dell'Ue, in particolare Italia e Repubblica Ceca, Ciolacu ha dichiarato alla stampa che al suo commissario vorrebbe fosse conferito un incarico legato alle politiche economiche. “Voglio un commissario il più rilevante possibile - ha spiegato il capo del governo rumeno - dal momento che siamo il sesto Paese dell'Unione Europea. La Presidente ha parlato anche di allargamento, vedremo: una scelta di questo genere sarebbe più politica. Mi piacerebbe, considerando che i prossimi anni saranno molto focalizzati sull'economia, qualcosa legato a questo settore”.

Il prescelto di Ciolacu per occupare un posto nella nuova Commissione europea è uno dei vicepresidenti del Parlamento di Strasburgo: il socialista Victor Negrescu. Anche Bucarest, dunque, non ha presentato una donna, come richiesto da von der Leyen a tutti gli Stati membri.

Chi è Victor Negrescu, il probabile futuro commissario europeo rumeno

Negrescu ha spiegato a Euronews che gli ultimi due commissari rumeni sono stati donne, e ha preferito sottolineare l'aspetto legato all'età, avendo lui 39 anni: "Penso che l'importante per la Commissione sia avere qualcuno che sia coinvolto a livello europeo, che abbia l'esperienza necessaria per far parte di questo organismo. Naturalmente, ho 39 anni e penso che sia utile avere dei giovani nella Commissione, anche per dare risposte ai ragazzi che in tutta Europa hanno partecipato in massa alle elezioni europee”.

L'annuncio ufficiale da parte di Ciulacu arriverà il 26 agosto, dopo un ultimo dibattito con gli altri due partiti della coalizione di governo, che hanno anch'essi presentato dei candidati. Negrescu è al Parlamento europeo da circa un decennio, interrotto solo brevemente da un anno di esperienza, in patria, come ministro degli Affari europei.

Ursula von der Leyen prevede di ricevere i nomi di tutti i candidati entro la fine di agosto.