Sembra già essere iniziato l'esilio "operativo" di Prigozhin, pronto a prendere di nuovo il comando degli uomini della Wagner che decideranno di seguirlo, in un quartier generale ad appena 200 km dal confine con l'Ucraina

Prigozhin perdonato?

Una buona notizia per Yevgeny Prigozhin. Le autorità russe hanno ritirato formalmente le accuse contro di lui e contro gli altri membri del gruppo Wagner coinvolti nel tentativo di rivolta di sabato scorso.

Intanto, il jet privato del capo della Wagner (con a bordo Prigozhin? Non ci sono foto e video, per ora) è atterrato all'aeroportomilitare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia.

L'aereo è arrivato all'aeroporto alle 7.37 ora locale, da Rostov sul Don.

Lo ha annunciato "Ukrainska Pravda", nella sua versione in ucraino.

"L'aereo di Prigozhin è arrivato a Minsk".

L'arrivo dell'aereo di Prigozhin è stato confermato anche dal gruppo di ricerca "Gayun", che si dedica al monitoraggio dell'attività militare sul territorio bielorusso.

È arrivato l'aereo di Prigozhin: con Prigozhin a bordo?

L'aereo con cui Prigozhin è arrivato a Minsk è un Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, velivolo incluso nell'elenco delle sanzioni statunitensi nel 2019 per il suo collegamento con Prigozhin, sebbene con la sua vecchia registrazione, M-SAAN.

Secondo "Gayun", un altro aereo privato con il numero RA-02878 è decollato da San Pietroburgo ed è atterrato alle 07:58 ora locale, sempre all'aeroporto militare di Machulishchi.

Non è ancora sicuro al 100%, almeno per ora, se Prigozhin fosse effettivamente a bordo di uno di questi aerei, dopo aver raggiunto sabato un accordo con il Cremlino per andare in esilio in Bielorussia e non essere perseguito penalmente, in cambio dello stop alla "marcia su Mosca".

Di nuovo protagonisti

E cosi Prigozhin e Putin - spariti dalla scena per molte ore dopo la fallita rivolta dello scorso fine settimana - sono tornati protagonisti.

Putin lo ha fatto in grande stile, con un discorso in diretta televisiva.

"Oggi mi rivolgo ancora una volta a tutti i cittadini della Russia. Grazie per la vostra resistenza, solidarietà e patriottismo. Questa solidarietà civica ha dimostrato che qualsiasi ricatto e qualsiasi tentativo di creare disordini interni è destinato al fallimento.

Ripeto: è stato dimostrato il massimo consolidamento di società russa, del potere esecutivo e legislativo, a tutti i livelli". Vladimir Putin 70 anni, presidente della Federazione Russa

La tensione di Vladimir Putin. (26.6.2023) Gavriil Grigorov/Sputnik

Dopo aver condannato con la massima fermezza la tentata rivolta, il messaggio di Putin ai mercenari della Wagner è sostanzialmente questo: "Combattete per la Russia o andate in Bielorussia".

"Oggi voi combattenti e comandanti della Wagner avete l'opportunità di continuare il vostro servizio per la Russia, firmando un contratto con il ministero della Difesa o altre strutture militari e di polizia, oppure potete tornare dalla vostra famiglia e dai vostri cari. Chi vuole, può partire per la Bielorussia. Manterrò le promessa che ho fatto".

L'apparizione televisiva di Putin è arrivata poche ore dopo la "confessione" audio di 11 minuti in cui Prigozhin ha spiegato che non aveva intenzione di spargere sangue russo nè di voler rovesciare il regime di Putin.

"Due fattori principali hanno influenzato la nostra decisione di fermarci. Innanzitutto, non volevamo spargere sangue russo.

In secondo luogo, siamo andati a manifestare la nostra protesta e non a rovesciare l'autorità del Paese". Yevgeny Prigozhin 62 anni, capo del gruppo Wagner

La Wagner riparte dalla Bielorussia

Con l'arrivo di Prigozhin a Minsk potrebbe ricomporsi una parte del gruppo Wagner, che - secondo i media russi - starebbe costruendo un campo per per 8.000 uomini a Osipovichi, proprio nel sud della Bielorussia, a circa 200 km dal confine con l'Ucraina.

Lo riferisce, in particolare, il media russo "Verstka", sostenendo di aver "confermato", tramite fonti proprie, che "è in pieno svolgimento la costruzione di un campo a Osipovichi, nella regione di Mogilev, per 8.000 combattenti, a 200 km dal confine con l'Ucraina", ma aggiunge che "ci saranno diversi campi".