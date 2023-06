Putin cerca di "distruggere la reputazione" del leader Wagner

Putin speaks as he meets with Russian servicemen at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, June 27, 2023. - Diritti d'autore Mikhail Tereshchenko/Sputnik

Putin speaks as he meets with Russian servicemen at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, June 27, 2023. - Diritti d'autore Mikhail Tereshchenko/Sputnik

Institute for the Study of War: il presidente russo sta cercando di far passare Yevgeny Prigozhin come un "bugiardo corrotto"

Vladimir Putin vuole distruggere la reputazione del capo dei mercenari Wagner, secondo l'Insitute for the Study of War. Il think tank statunitense ha dichiarato che il presidente russo sta cercando di infangare Yevgeny Prigozhin facendolo passare per un "corrotto e bugiardo". Prigozhin ha inscenato un sorprendente ammutinamento sabato, con la marcia su Mosca della sua forza mercenaria composta da 25.000 uomini. L'autorità del presidente russo è stata intaccata, e alcuni analisti sostengono che ora egli voglia epurare le voci critiche o vacillanti all'interno del regime. "Probabilmente Putin ha deciso che non può eliminare direttamente Prigozhin senza farne un martire", ha scritto l'Isw nel suo briefing quotidiano. "Prigozhin mantiene ancora un certo sostegno all'interno della società russa e delle forze regolari russe", ha proseguito. "Il Cremlino dovrà assicurarsi che questi gruppi siano disillusi da Prigozhin per privarlo effettivamente del suo sostegno popolare in Russia". Il leader del gruppo di mercenari, un tempo alleato di Putin, ha acquisito notorietà criticando l'invasione russa dell'Ucraina. Ha contraddetto apertamente aspetti chiave della narrazione del Cremlino secondo cui i nazisti guidano l'Ucraina, oltre a criticare il modo in cui l'establishment militare sta gestendo la campagna. "Prigozhin... (ha accusato) il ministero della Difesa russo di maltrattare il personale militare in combattimento - un messaggio che probabilmente è piaciuto a molti militari e alle loro famiglie disilluse dalla mobilitazione, dalla scarsità di rifornimenti e dalla grande perdita di vite umane", ha scritto l'Isw. "Il Cremlino continuerà probabilmente ad attaccare Prigozhin per incrinarne il sostegno popolare, scoraggiare il personale Wagner dal seguirlo in Bielorussia e distruggere il suo potere finanziario", si legge nel briefing. Martedì scorso, nel tentativo di screditarlo, il presidente russo ha affermato che la società madre del Gruppo Wagner non è indipendente dal Cremlino, secondo l'Isw. Per la prima volta ha affermato pubblicamente che il Cremlino "finanzia e rifornisce completamente" Wagner, effettuando vari pagamenti per il personale e per le loro famiglie. Un'affermazione contestata dagli analisti in passato. Parlando con Euronews ad aprile, Mark Beissinger, professore di politica all'Università di Princeton, ha detto che Prigozhin era "utile a Putin" perché il suo gruppo armato poteva "fornire servizi" indipendenti dallo Stato. I mercenari Wagner sono stati accusati di aver commesso diffuse violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, su cui pochi governi vorrebbero lasciare le loro impronte. Senza nominarlo, Putin ha aggiunto che la "Concord Company" di Prigozhin ha ricevuto 80 miliardi di rubli (854 milioni di euro) tra maggio 2022 e maggio 2023 per la consegna di cibo alle forze armate russe. Ha detto che il Cremlino indagherà su eventuali ruberie da parte della società durante il suo lavoro. Inoltre, il Cremlino ha lanciato una campagna per "perdonare" i combattenti Wagner per la partecipazione all'ammutinamento, offrendo loro contratti con il ministero russo.

Condividi questo articolo Condividi

Tweet

Condividi

send

Condividi

Tweet

Condividi

send

More Hide Send

Condividi

Send

Condividi

Hot Topic

Scopri di più su :

Guerra russo-ucraina