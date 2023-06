Di Euronews

Putin ha parlato alla televisione russa lunedì sera invitando gli uomini della Wagner a integrare l'esercito russo e ha ringraziato la prova di patriottismo dell'intero Paese

Dopo un silenzio durato troppo il presidente russo Vladimir Putin è uscito dalla sua riserva con un discorso sulla tv nazionale. "Tutti i tentativi di creare disordine interno falliranno" ha dichiarato nel suo intervento alle ore 22.10 ora di Mosca (le 21.10 ora italiana). Lo zar ha anche accusato l'Occidente di aver tramato per far piombare la Russia in una guerra fratricida. Putin ha ringraziato i russi per il patriottismo dimostrato nelle ore difficili della sedizione quando la Wagner ha iniziato la sua marcia su Mosca.

Il leader del Cremlino ha poi aperto le porte dell'esercito russo ai mercenari della Wagner. "Sappiamo e sapevamo che la maggior parte dei combattenti e dei comandanti della Wagner sono patrioti e fedeli alla loro patria, l'hanno dimostrato sul campo di battaglia, liberando diversi territori", ha detto davanti alle telecamere. I miliziani della Wagner potranno sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia.

Lo zar ha poi insistito nuovamente sulla fedeltà delle sue truppe. "I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione".

Due giorni dopo il tentativo di sedizione, dunque, Mosca cerca di mostrare che tutto torna alla normalità. La ribellione della Wagner, però, potrebbe diventare una risorsa preziosa per Kiev, in un momento particolarmente delicato della guerra.