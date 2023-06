L'immagine interna del presidente russo è stata danneggiata agli occhi delle élite e della leadership militare. La sua strategia di creare divisioni per proporsi come mediatore e campione di stabilità gli si è ritorta contro

L'opera di un mostro che si rivolta contro il suo creatore. Così il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha descritto quanto accaduto sabato in Russia. La ribellione armata del gruppo mercenario privato Wagner, durata appena 24 ore, ha messo sotto scacco Mosca e ha messo in discussione la leadership del Presidente Vladimir Putin. Il Primo Ministro russo, Mikhail Mishustin, ha parlato di "una sfida alla stabilità" del Paese.

Tutto si è concluso rapidamente, con la mediazione del bielorusso Alexander Lukashenko, che è riuscito a calmare le acque tra il suo omologo russo e il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin ha rinunciato alla rivolta quando aveva preso la città meridionale di Rostov-sul-Don e si trovava a soli 200 chilometri dalla capitale russa, per "evitare lo spargimento di sangue", come ha spiegato lui stesso in una registrazione. In cambio, lui e i suoi uomini sarebbero stati graziati per il loro tradimento.

Da allora, ci sono stati dubbi su dove si trovassero i mercenari e il loro capo, che è finalmente sbarcato in Bielorussia con la promessa di non essere perseguito penalmente, anche se l'esperta Mira Milosevich ritiene che prima o poi finirà per pagare: "Finora Putin non ha perdonato nessuno per il tradimento. Pertanto, questo accordo è sospetto anche in questo senso", afferma la ricercatrice senior per la Russia, l'Eurasia e i Balcani presso il Real Instituto Elcano.

Putin, da parte sua, ha mantenuto un basso profilo pubblico dopo il discorso di sabato in cui ha descritto l'ammutinamento dei Wagner come una "pugnalata alle spalle".

Putin indebolito internamente

L'immagine del presidente russo presso le élite e l'establishment militare ha subito una grave battuta d'arresto. La sua strategia di creare divisioni per proporsi come campione di stabilità gli si è ritorta contro. "L'aura del grande mediatore e del pilastro della stabilità in Russia al momento è molto danneggiata. Ma una cosa è danneggiare la sua immagine e un'altra è danneggiare il potere, il suo potere reale", sottolinea Milosevich.

"Formalmente, il potere di Putin non è stato minacciato, ma la sua autorità è stata esplicitamente e radicalmente messa in discussione", aggiunge Marie Dumoulin, direttrice del programma Wider Europe dell'European Council on Foreign Relations (ECFR).

Per Dumoulin, la ribellione di Wagner ha anche messo in discussione uno degli elementi centrali della narrazione di Putin da quando è al potere. "Ha costruito il suo governo sull'idea di portare stabilità e ordine nel Paese, dopo il caos degli anni Novanta. Finché la guerra è rimasta lontana per la maggior parte dei russi, questa narrazione ha potuto essere mantenuta. Tuttavia, la ribellione di un gruppo paramilitare non si adatta bene a questa narrazione".

Le critiche di Prigozhin durante il suo tentativo di colpo di Stato con un discorso che smonta le falsità del Cremlino per giustificare la guerra, lasciano il presidente russo più vulnerabile, secondo Milosevich. "Ci sono abbastanza persone in Russia che hanno molti dubbi sul successo di questa guerra, ma anche sul senso dell'invasione dell'Ucraina. In questo senso, credo che Putin sia molto desideroso di impegnarsi in negoziati per porre fine alla guerra e in effetti ci sono tentativi in tal senso".

Ma la ricercatrice non vede alcun indizio che questo ammutinamento possa segnare l'inizio della fine per Putin e ritiene che la sua vulnerabilità politica sia maggiore di quella militare. A questo proposito, Milosevich spiega che con l'immediato passaggio di potere dalla Wagner alle forze armate russe, la crisi non ha rappresentato una grande minaccia per il coordinamento della risposta militare in Ucraina.

Inoltre, a questo punto della guerra, con la Russia concentrata sulla difesa delle proprie posizioni, il gruppo Wagner è superfluo. "La Russia non ne ha bisogno in questo momento, perché la Wagner è un gruppo offensivo".

L'Ucraina è più vicina a vincere la guerra?

Lunedì il vice ministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, ha dichiarato che l'Ucraina è riuscita a riconquistare circa 130 chilometri quadrati di territorio sul fronte meridionale dall'inizio della controffensiva. Ma è improbabile che la crisi delle forze russe abbia un grande impatto sul terreno.

"È ancora una guerra dura. L'esercito russo ha ancora molti problemi e anche l'esercito ucraino. Non mi aspetterei conseguenze immediate", insiste Oleg Ignatov, analista senior dell'International Crisis Group.

Marie Dumoulin non si aspetta nemmeno che questi sviluppi abbiano un impatto diretto sulle operazioni in Ucraina, "ma è probabile che influiscano sul morale dell'esercito russo", afferma. Gli esperti concordano sul fatto che sul campo in Ucraina la crisi stia intaccando il morale delle truppe perché, dice Milosevich, "non hanno mai capito gli obiettivi dell'operazione militare".

Inoltre, si ipotizza che Putin effettuerà dei cambiamenti nella leadership militare e governativa in vista delle elezioni del 2024.

Oleg Ignatov spiega ai nostri microfoni: "Non crediamo che Putin sia soddisfatto dei militari. Sembra che non si fidi molto dei militari russi, perché Prigozhin ha criticato direttamente i militari in pubblico e Putin lo ha permesso. E Putin, ovviamente, lo sapeva. E sembra che tutto questo sia accaduto perché Putin non si fidava e non si fida molto dei suoi militari. Ci sono molte speculazioni sul fatto che Putin potrebbe cambiare o riorganizzare l'esercito in futuro. Sì, non adesso, ma forse tra qualche tempo. E sapete che nel 2024 in Russia si terranno le elezioni presidenziali. E secondo la Costituzione russa, il governo dovrebbe dimettersi".