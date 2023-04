Il segretario generale della Nato: "Si discuterà l'annessione dell'Ucraina al vertice di Vilnius"

NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, greet each other after joint press conference in Kyiv, Ukraine, Apr. 20, 2023. - Diritti d'autore Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.