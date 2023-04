Ucraina, nuovi aiuti dagli Stati Uniti per la controffensiva

Di Euronews

L'Ucraina prepera la controffensiva contro l'invasione russa, rafforza le difese alconfine con la Polonia e la Bielorussia in vista di nuovi combattimenti, un'operazione sostenuta dagli Stati Uniti che hanno annunciato altri rifornimenti di muzioni. Sul terreno sono state installate fortificazioni, barriere e sistemi di videosorveglianza a distanza, una mossa che potrebbe indicare l'attenzione a respingere un eventuale attacco dalla vicina Bielorussia, principale alleato del Cremlino.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, sottolinea: "Stiamo facendo di tutto per aumentare la capacità di protezione e difesa dagli attacchi russi. Abbiamo già sistemi di difesa aerea molto seri e altre armi per proteggere il cielo dell'Ucraina, ma ne servono ancora più potenti, e sono sicuro che lo saranno".

In vista del vertice Nato di luglio, il segretario alla Difesa statunitense, in visita in Svezia, ha invitato la Turchia e l'Ungheria a ratificare la richiesta di adesione del paese scandinavao perché l'alleanza possa essere forte e l'Europa più sicura. Lo dimostrano le capacità già dimostrate dalle truppe svedesi nella regione del Mar Baltico.