L'adesione dell'Ucraina alla Nato e il rafforzamento degli aiuti militari per fermare l'invasione russa sono in agenda nell'incontro dell'Allenza Atlantica di questo venerdì alla base aerea americana di Ramstein, in Germania, undicesima riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina.

Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato giovedì a Kiev e al suo arrivo a Ramstein è tornato sulla questione dell'adesione dell'Ucraina alla Nato.

"Ho detto ieri a Kiev che il futuro dell'Ucraina è nella famiglia euroatlantica e tutti gli Alleati concordano sul fatto che l'Ucraina diventerà un membro della Nato.

Ma la cosa più importante ora, ovviamente, è assicurarsi che l'Ucraina prevalga nella guerra con la Russia". Jens Stoltenberg 64 anni, norvegese, Segretario generale della Nato dal 2014

Stoltenberg alla base militare di Ramstein. (21.4.2023) Matthias Schrader/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Stoltenberg ha incontrato Zelensky a Kiev e ha ascoltato le sue argomentazioni, che ha presentato agli Alleati, riuniti a Ramstein.

Tra queste, il forte desiderio ucraino di ricevere un invito "politico" formale al vertice Nato dell'11-12 luglio a Vilnius.

Lloyd Austin, Segretario alla Difesa Usa, e Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraino. (Ramstein, 21.4.2023) Matthias Schrader/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Le parole di Zelensky sono "chirurgiche".

"Né la maggior parte degli ucraini, né la maggior parte degli europei, né la maggior parte delle persone della Nato capiranno i leader dell'Alleanza, se il vertice di Vilnius non include un meritato invito politico all'Ucraina ad aderire all'Alleanza.

L'Ucraina ha fatto di tutto per garantire che la nostra richiesta fosse accolta". Volodymyr Zelensky 45 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

Zelensky parteciperà in videoconferenza alla riunione all'odierno vertice di Ramstein e si attende buone notizie.

Inoltre, l'Ucraina ha nuovamente chiesto aerei, carri armati e armi a lungo raggio per proteggersi dagli attacchi aerei russi.