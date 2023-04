Bakhmut, "troppo presto per parlare di accerchiamento" secondo Wagner

Di Euronews

La battaglia per Bakhmut sembra essere vicina ad una conclusione, dopo mesi di combattimenti tra l'esercito ucraino e le forze di Mosca, aiutate dal gruppo mercenario Wagner. Le versioni sulla reale situazione sul campo però divergono...

Secondo il Cremlino, le truppe di Kiev sarebbero ormai tagliate fuori dai rifornimenti di personale militare e mezzi e l'esercito russo sarebbe sul punto di concludere l'assedio allontanando gli ultimi soldati ucraini ancora presenti in città.

"Ancora troppo presto per parlare di accerchiamento"

Per Il leader del gruppo Wagner, invece è ancora troppo presto per parlare del completo accerchiamento di Bakhmut", anche se "l'ottanta per cento della città sarebbe sotto il controllo russo", compresi tutti gli edifici amministrativi.

Affermazioni smentite dall'esercito ucraino, che riconosce di essere in una situazione difficile sul fronte di Bakhmut, ma senza parlare di sconfitta. Anzi Kiev sottolinea le importanti perdite inflitte all'esercito di Mosca: sarebbero circa 4.500 i soldati russi morti nelle ultime due settimane.