Ucraina, altre vittime tra i civili e Bakhmut resta contesa

Morte e distruzione a perdita d'occhio, le città continuano a bruciare a causa della guerra. Cani randagi si aggirano tra le macerie, quanti abitanti restano intrappolati nei palazzi, senza più vita. Il numero delle vittime anche tra i civili continua a salire: ne segnala altre almeno sei - tre uomini e tre donne - il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky: in un video accusa i russi, li chiama terroristi, parla dei bombardamenti che hanno colpito di nuovo Kostiantynivka, nel Donetsk, nel Donbass.

Tra i bersagli gli edifici civili, sventrati dalle bombe. Per alcuni analisti, potrebbe esserci una correlazione tra questo tipo di incidenti e l'uso di alcol tra le truppe dell'esercito invasore che semina terrore e avanza ancora. Ma l'esercito ucraino assicura di avere il controllo di Bakhmout, a est del Paese, dopo che il gruppo paramilitare russo Wagner ha affermato di aver tecnicamente preso la città, issando la bandiera russa sul municipio. A darne l'annuncio - poi smentito dal fronte opposto è stato Yevgeny Prigozhin, che ha postato un filmato dalle zone da mesi devastate da furiosi combattimenti e ha dedicato l'azione al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso poche ore prima in un attentato in un caffè di San Pietroburgo.