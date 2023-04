Mentre la Russia continua a concentrarsi sulla conquista delle zone dell’Ucraina dell’est, altre due province - Kharkiv e Zaporizhzhia sono state nuovamente colpite da missili.

Almeno due le vittime, un uomo e sua figlia di 11 anni sono rimasti uccisi nell’attacco a un palazzo residenziale. Diverse case sono state gravemente danneggiate. Battaglie e scontri vengono segnalati anche nella città di eroci si concentrano poi sulla città di Maryinka, dove sono stati respinti diversi attacchi.

Bombardamenti anche a **Kherson.**Le truppe russe hanno bombardato l'oblast 71 volte nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il governatore regionale Oleksandr Prokudin, secondo cui un totale di 495 proiettili sono stati sparati nella regione, colpendo aree residenziali, linee elettriche e un terminal del grano vicino alla città di Beryslav. Il governatore ha aggiunto che 23 razzi hanno preso di mira la capitale regionale di Kherson, colpendo un cantiere navale. Non ci sono state vittime.

Nel suo discorso notturno il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto riferimento all'attacco a Zaporizhzhia sottolineando che la Russia "si pone in uno stato di isolamento ancora maggiore dal mondo e dall'umanità" colpendo abitazioni di civili. "L'esercito russo ha bombardato Zaporizhzhia con missili S-300. È così che lo Stato terrorista ha trascorso l'ultima Domenica delle Palme".

Intanto tra le macerie e il suono delle sirene diversi cattolici hanno festeggiato la Pasqua mentre i cristiano ortodossi hanno celebrato la domenica delle Palme. Scene di vita quotidiana mentre russi e ucraini continuano a escludere la possibilità di un negoziato.

L'aeronautica militare di Kiev ha mostrato per la prima volta filmati dei sistemi di difesa aerea NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) in funzione. Nel video si afferma che "in cinque mesi di operazioni di combattimento, la controffensiva ucraina ha distrutto oltre 100 missili e droni nemici. Ora però secondo il portavoce dell’aeronautica di Kiev l’obiettivo è impedire che aerei ed elicotteri russi appaiano nei cieli ucraini.

Intanto secondo quanto riferito dal leader della CeceniaRamzan Kadyrov su Telegram, un battaglione ceceno ha fermato un'offensiva delle forze ucraine nella direzione di Zaporizhzhia. "I nostri droni hanno fatto un buon lavoro - ha aggiunto - Hanno intercettato l'offensiva nemica e abbiamo colpito l'Ucraina e la Nato così efficacemente da scoraggiare qualsiasi attacco alle nostre posizioni".

Stando a Kadyrov, il battaglione ha distrutto due carri armati e un veicolo da combattimento di fanteria. Kadyrov ha elogiato quelle che ha detto essere azioni precise e ben coordinate del battaglione, che hanno portato all'eliminazione dei veicoli corazzati e hanno causato perdite di truppe ucraine.