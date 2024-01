Bunker e telefoni satellitari: l'inverno dei soldati ucraini al fronte

Mentre la guerra si appresta ad entrare nel terzo anno, così vivono i soldati ucraini al fronte in pieno inverno

Un altro inverno in prima linea in una guerra che continua senza che se ne veda una possibile fine. I soldati ucraini affrontano nuovamente la stagione fredda, che nella nazione europea è particolarmente rigida.

"Non ha senso rifiutarsi di combattere"

Come molti altri sul vastissimo territorio ucraino, alcuni uomini di un'unità di artiglieria si rifugiano in un bunker sotterraneo, nella regione di Bakhmut, per porsi al riparo dalle incursioni dei droni russi, che pattugliano costantemente i cieli. Nel frattempo, cercano di mantenere alcune posizioni guadagnate in estate, nonostante gli attacchi delle truppe di Mosca.

Non è altro che la guerra. Che è diventata ormai parte della loro vita: "Non ha senso starsene a casa a dire che si è malati o a affermare di 'non essere nati per combattere' - afferma uno di loro -. Nessuno lo è. Si impara tutto sul campo. E se non lo si fa, la guerra non perdona".

Le chiamate via satellite per parlare con le famiglie

Grazie alle connessioni via satellite, i soldati possono rimanere in contatto con le loro famiglie, a patto che i roditori non rosicchino i cavi. Una parentesi di realtà, del mondo di ieri. Mentre il domani, quando la guerra si appresta ad entrare nel suo terzo anno, continua ad apparire incerto.