In attesa dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici il 26 luglio a Parigi, quali sono le Nazioni che hanno vinto più medaglie ai Giochi Olimpici

I Giochi olimpici tornano in Francia per la prima volta dopo cento anni: a pochi giorni dall'inaugurazione di Parigi in programma il 26 luglio, gli atleti si preparano a competere per la massima competizione cercando di conquistare l'oro olimpico.

Sin dalla prima edizione dei Giochi di Atene nel 1896, i Paesi di tutto il mondo si sono sempre sfidati per ottenere il maggior numero di medaglie.

Nel corso degli anni gli Stati Uniti hanno costantemente dominato i Giochi e sono emersi come la nazione di maggior successo nella storia delle Olimpiadi, con un totale di 2.629 medaglie, il più alto numero di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Ospite delle Olimpiadi di Londra 2012, il Regno Unito ha ottenuto successi nell'atletica, nel ciclismo e nel canottaggio. Il suo medagliere è aumentato costantemente, rendendola una delle Nazioni più performanti.

Negli ultimi decenni la Cina è emersa come una grande potenza olimpica, eccellendo in sport come i tuffi, la ginnastica e il tennis da tavolo. I risultati migliori ottenuti dagli atleti cinesi sono stati durante le Olimpiadi di Pechino 2008.