Piano segreto USA per l'appoggio all'Ucraina. Indagini in corso

Di Euronews

Scambio di accuse tra belligeranti. Donetsk imputa 6 vittime a un bombardamento ucraino

I militari ucraini sostengono di aver abbattuto un jet russo nei pressi di Marinka, nella regione di Donetsk, dove negli scorsi giorni avevano affermato di aver registrato una quarantina di attacchi. Un video diffuso ieri mostra un pilota riuscire a estrarsi dall'aereo prima che si abbattesse al suolo. Affermazioni a cui le autorità di filorusse Donetsk replicano, imputando all'Ucraina un bombardamento che avrebbe fatto sei vittime.

Piano segreto USA. Il Dipartimento di giustizia indaga sulle presunte carte del Pentagono

Il Dipartimento della giustizia americano sta intanto vagliando l'attendibilità dei documenti che rivelerebbero l'esistenza di un piano statunitense per appoggiare la controffensiva ucraina sul campo. L'esistenza delle carte, in apparenza filtrate dal Pentagono, era stata rivelata dal New York Times. Alcuni analisti hanno tuttavia ipotizzato che possa trattarsi di contropropaganda russa. I piani in questione non conterrebbero tuttavia né informazioni militari sensibili, né dettagli sulla pianificazione di un'offensiva statunitense b