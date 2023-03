Guerriglia nella campagna francese

Proteste in Francia questo finese settimana contro i 'mega-bacini' idrici in costruzione a Sainte-Soline nell'est del paese. I dimostranti hanno lanciato molotov e pietre, ma anche usato mortai artigianali mentre gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti.

Poliziotti attaccati con mortai artigianali

I manifestanti protestavano contro questi bacini che servono per raccogliere acqua per l'agricoltura. I cortei non erano autorizzati ed è stata confermata la presenza di black bloc provenienti da tuttta Europa. Molti gli agenti feriti.

Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin ha promesso la mano dura contro i responsabili delle violenze.