Ucraina allo stremo, scuole e infrastrutture civili in macerie

In Ucraina le bombe non risparmiano le scuole. Un edificio scolastico giace in macerie a Lezhyne, nella regione di Zaporizhzhia. Qui, i bombardamenti non sono cessati neppure a Natale: le autorità locali hanno riferito di un assedio continuo e di 590 attacchi russi nell'arco di sette giorni.

Alcuni dei combattimenti più feroci si consumano attorno alla città di Bahmut, nella regione del Donbass, e qui, in un bosco a soli 20 chilometri di distanza dal centro abitato, i soldati ucraini hanno tagliato la legna per riscaldare i loro compagni al fronte. Nell'ospedale della città di Toretsk continuano ad affluire i feriti.

Nell'Ucraina piegata dal conflitto, la situazione resta dunque critica e ci sono 9 milioni di persone senza elettricità.

Anche il fronte russo vive un Natale difficile. Il ministero della Difesa di Mosca ha diffuso le immagini di una festa, che si è tenuta in un luogo non rivelato vicino alla linea del fronte.

Vertice di pace con l'anno nuovo?

Intanto, il ministro degli esteri ucraino Kuleva apre a un vertice di pace entro la fine di febbraio, preferibilmente all'Onu, con la possibile mediazione del segretario generale Antonio Guterres.

Uno spiraglio dopo le dichiarazioni del presidente russo Putin, che si era detto disponibile a negoziare.