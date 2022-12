Per tutto il 2022 la guerra in Ucraina si è svolta davanti ai nostri occhi. Le testimonianze di prima mano di questi eventi hanno scosso il mondo ogni giorno e ci vorranno generazioni per comprenderle.

Evacuazioni alla periferia di Kiev, il bombardamento della maternità all'ospedale di Mariupol, le salme riesumate a Bucha e Izium... Queste immagini, a modo loro, hanno cambiato il corso della guerra negando quanto ha sempre affermato il Cremlino, cioè di non causare intenzionalmente danni ai civili.

Immagini che hanno contribuito a rafforzare il sostegno del mondo all'Ucraina.

Nel video una selezione dell'eccezionale lavoro dei fotoreporter in Ucraina quest'anno.