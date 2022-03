Ucraina, il presidente Zelensky: "Per prendere Kiev i russi dovranno raderla al suolo"

Kiev è "sotto assedio", ma "pronta a combattere" e "resisterà fino alla fine". Con i combattimenti che si intensificano e il grosso delle truppe russe - secondo fonti militari britanniche -, a neanche 30 km dalla città a presidenza ucraina lancia un nuovo appello a unità e determinazione: "Per prendere Kiev - ha detto ieri il presidente Zelensky - i russi dovranno raderla al suolo".

"Fuoco russo su una famiglia in fuga: 7 morti nei dintorni di Kiev"

La situazione umanitaria è però catastrofica, ha detto ancora Zelensky. Il sindaco Vitaly Klitschko ha fatto sapere che due milioni di persone, la metà degli abitanti della sua area metropolitana, hanno lasciato la città. Fra coloro che ci hanno provato, anche un'intera famiglia finita però sotto il fuoco russo: sette le vittime, secondo le autorità locali.

Telefonata fra Macron, Scholz e Putin: "Mosca non è pronta a fermare la guerra"

Pur sottolineando di non fidarsi di Mosca, Zelensky ha tuttavia detto di aver registrato un "nuovo approccio" da parte dei russi e che negoziati sono ora in corso. Poco incoraggiante, tuttavia, l'esito dei contatti diplomatici nel frattempo intervenuti a livello internazionale. Al termine di un colloquio telefonico a tre fra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin, l'Eliseo ha fatto sapere di non aver constatato aperture da parte del Cremlino e che Mosca non sembra al momento disponibile a porre fine alle ostilità.

"Mariupol isolata: è catastrofe umanitaria"

Nuove immagini satellitari confermano intanto la devastazione subita da Mariupol, al decimo giorno d'assedio. Più di 1.500, secondo stime locali, i civili qui rimasti uccisi dall'inizio della guerra. E per chi resta, niente elettricità e comunicazioni via cellulare e un accesso sempre più difficile anche solo ad acqua e medicinali. Nessuna, fra le 13.000 persone evacuate attraverso i corridoi umanitari da diverse altre città, ha però potuto lasciarla. Insieme a Volnovakha, centro non lontano di cui l'attacco di truppe separatiste in provenienza da Donetsk ha lasciato solo rovine, è secondo le autorità ucraine, "completamente isolata". "Abbiamo tentato le evacuazioni - dicono - ma i russi non hanno rispettato il cessate il fuoco". Da Mosca, la replica delle forze armate, che respingono ogni accusa e sostengono di aver accettato l'apertura di corridoi non solo da Volnovakha, ma anche dalle città di Izyum ed Enerhodar e verso quella di Zhytomyr.

Nuove immagini satellitari mostrano la devastazione a Mariupol. Al decimo giorno d'assedio russo, nella città, l'accesso ad acqua ed elettricità è ormai quasi impossibile -/AFP

Il modello Donbass: "Mosca vuole un referendum a Kherson per strapparla all'Ucraina"

Tentativo russo, secondo la presidenza ucraina, sarebbe intanto quello di replicare il modello delle repubbliche separatiste, tenendo un referendum a Kherson, unica città ufficialmente caduta dall'inizio dell'invasione. Uno scenario che le autorità locali avrebbero però già respinto, adottando una risoluzione che ribadisce la loro fedeltà a Kiev.

Il presidente ucraino Zelensky, ieri in videocollegamento durante la manifestazione in sostegno all'Ucraina che si è svolta a Firenze CARLO BRESSAN/AFP

Allarme NATO sulle armi chimiche: "La Russia produrrà false prove per utilizzarle"

Toni e argomenti utilizzati da Mosca negli ultimi giorni allarmano però il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "La Russia potrebbe fare uso di armi chimiche - ha detto a un quotidiano tedesco -. Il rischio è che prenda a pretesto delle false prove, che accusino Kiev di detenerle o di averle impiegate per prima". Negli scorsi giorni, più voci avevano dalla Russia accusato l'Ucraina di aver creato, con il sostegno degli occidentali, diversi laboratori per la creazione di armi chimiche sul suo territorio.